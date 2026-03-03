ウエストランド井口浩之「骨が曲がって」鼻＆扁桃腺の手術実施へ 7月下旬に約1週間入院
【モデルプレス＝2026/03/03】お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が3月2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。手術を受けることを報告した。
【写真】M-1王者「骨が曲がって…」深刻な表情で手術公表
もともと扁桃腺が大きく、以前から切るかどうか悩んでいたという井口は「手術をします。正式には決まってないですが、することになりそう」と報告。さらに、長引く鼻声についても原因を詳しく調べるためにCT検査を受けたと振り返った。
検査結果について「正式な情報じゃないかもしれないのではっきりとはいえないんですが」と前置き。「鼻の骨が曲がって狭くなって反対側は鼻が腫れてるというか荒れてて」と説明し、鼻の骨を削る手術を勧められたと振り返った。そこで、鼻の手術とあわせて、扁桃腺を切る手術も受けることを決意したそう。「手術自体が7月下旬なんでね。だいぶ先ですので、他の部分も健康でいられるようにしっかり気をつけてきたいなという風に思っております。皆さんも引き続き気をつけてください」と1週間ほどの入院を予定していることを明かしていた。（modelpress編集部）
