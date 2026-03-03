ファミマ45周年「いちばんチャレンジ」始動　吉田鋼太郎・八木莉可子が祝福、大谷翔平の新CMも本日解禁

「いちばんチャレンジ」――ファミマ史上最大の挑戦を宣言

物価高を逆手に取る！中具1.5倍&新製法おむすびで勝負

45個積み上げた「おむすびタワー」に吉田鋼太郎「お酒のタワーより幸せ（笑）」

「今年いちばんチャレンジしたいこと」 吉田鋼太郎は飛行機、八木莉可子は植物栽培

大谷翔平の新CM「新生、おむすびJAPAN。」篇が本日より全国放映スタート

コンビニ大手・ファミリーマートが本日3月3日（火）、創立45周年記念キャンペーン「新生、おむすびJAPAN。」をスタートさせた。2月26日に都内で行われた発表会には、5年間CMに出演してきた俳優・吉田鋼太郎と女優・八木莉可子が登壇し、大谷翔平選手が出演する新TVCMも公開。物価高の逆風をもろともしない攻めの新商品ラインナップが話題を呼んでいる。発表会の冒頭、代表取締役社長・細見研介氏が掲げたのは「あなたのいちばんを、たくさんつくる。『いちばんチャレンジ』」という新スローガン。45周年の節目にとどまらず、50周年に向けてファミリーマート史上もっとも挑戦し続けるという覚悟を込めた言葉だ。CMO兼マーケティング本部長の足立光氏も戦略を説明。「いちばんおいしい」「いちばんちょっとおトクに」「いちばんわくわく楽しい」「いちばん環境にやさしい」「いちばん地域に愛される」など8つのテーマを掲げ、商品・サービス・体験すべてで「いちばん」を目指すと明言した。第一弾施策として発表されたのが「新生、おむすびJAPAN。」キャンペーン。昨年度は大谷選手を起用した「おむすび二刀流、解禁。」施策で累計922万個を突破した一方、「大きなおむすび」は前年比300%超を記録するなど、量より満足感を求める消費行動が鮮明になっていた。そこでファミマが打ち出したのが、独自の「ふわうま製法」による新食感ごはんと、定番6商品の中具を約1.5倍（具材規格重量比）に増量するダブルの強化策。値上げラッシュが続く中で、価格そのままにボリュームを増やすという逆張り施策は、消費者の心理をしっかりつかんでいる。中具増量は週替わりで3月23日まで順次展開。シーチキンマヨネーズ・真昆布（3/3〜3/9）、明太子マヨネーズ・焼しゃけ（3/10〜3/16）、紅しゃけ・辛子明太子（3/17〜3/23）と人気定番をローテーションする。発表会のハイライトとなったのが、3月3日発売の新商品9種類で構成された「おむすびタワー」のお披露目。45周年にちなみ45個のおむすびを積み上げたド迫力のビジュアルに、会場は大きな歓声に包まれた。タワーを目の前にした吉田鋼太郎さんは「お酒のタワーよりも幸せな気持ちになります（笑）」とひと言。試食では、吉田さんが「大きなおむすび 明太子と鮭マヨネーズ」、八木さんが中具増量の「手巻 紅しゃけ」をほおばった。八木莉可子さんは「鮭がいっぱい詰まっていて、さらにふわっふわでお米が粒立っています！」と絶賛。吉田さんも「ふわふわなんです！常に具材が口の中にあり、幸せです！」と破顔一笑。5年間CMを務めてきた2人のファミマ愛が伝わるコメントだった。トークセッションでは「今年いちばんチャレンジしたいこと」も公開。八木さんは「タネから植物を育てたい」と普段から自宅でも愛情込めて育てている植物に対して回答した。一方、飛行機が大の苦手という吉田さんは「空路の利用」と宣言し、子どもから「パパは飛行機怖いから行かないよね」と言われて辛いと、ユーモアたっぷりに明かした。八木さんは「地域の素敵なコミュニティとして進化することに日々感動しています。その魅力をお伝えできたら」と締めくくり、吉田さんも「これ欲しかった！という商品が次々と出てくる。お見逃しなく！45周年おめでとうございます！」と力強くエールを送った。本日3月3日より、おむすびアンバサダー・大谷翔平選手出演の新TVCM「新生、おむすびJAPAN。」篇が全国放映開始。大きなおむすびと中具増量商品を「ドリームチーム」に見立て、大谷選手の圧倒的な存在感でおむすびの魅力をダイナミックに表現した内容となっている。新商品は本日より全国のファミリーマートで発売中。45周年という節目に「いちばんチャレンジ」を掲げて走り出したファミマの、これからの展開にも期待が高まる。