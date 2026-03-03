北斗晶、23歳次男「父親と並んでも大差なくなった」バースデーショット披露「イケメンオーラ半端ない」「スタイルいい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/03】元プロレスラーでタレントの北斗晶が3月1日、自身の公式ブログを更新。次男が23歳の誕生日を迎えたことを報告し、夫で元プロレスラーの佐々木健介との2ショットを公開した。
【写真】58歳元プロレスラー「ガタイも良くなって」スタイル抜群の23歳次男公開
北斗は「本日、3月1日は…次男の23歳のお誕生日」と、次男が23歳となったことを報告。誕生日を記念して、前日に家族で江の島を訪れた際のショットなどを複数枚投稿しており「22歳最後の日！！ガタイも良くなって、父親と並んでも大差なくなった次男」という言葉を添えて、次男と健介との2ショットも公開している。
また、デニム好きの次男にプレゼントとして江の島にある専門店でデニムを買ったことや、「次男は肉よりも魚が好きなので前夜祭にピッタリの立派なお刺身の夕食でした」と、長男一家は来れなかったものの、旅館で家族水入らずの時間を過ごしたこともつづっている。
この投稿には祝福の声とともに「イケメンオーラ半端ない」「スタイルいい」「家族愛溢れてる」「幸せ一杯」「憧れの家族」などといった声が寄せられている。
北斗と夫で元プロレスラーの健介は1995年に結婚。1998年に長男、2003年に次男を出産。長男・健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆北斗晶、孫への手料理公開
◆北斗晶の手料理に反響
