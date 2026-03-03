西洋男性から精子提供を受け未婚で出産した日本人タレント、6歳になる息子の“驚異の成長”に驚きの声

韓国を拠点に活動する日本人タレント藤田小百合が、息子ゼンくんとの幸せな日常を公開した。

藤田は3月2日、「古くから『子供は親の言うことは聞かないが、親の行動はそのまま真似る』という言葉がある。だから、子供には親の良い習慣を伝え、悪い習慣は自分の代で断ち切りたい」というメッセージを添え、動画を投稿した。

公開された動画には、藤田がゼンくんと一緒にジムでトレーニングに励む姿が映っている。二人は鉄棒にぶら下がって筋力を鍛えたり、ケトルベルを使って下半身を強化したりと、親子で楽しく汗を流した。

特に、今年6歳を迎えるゼンくんの目覚ましい成長ぶりは目を見張るものがあり、20kgものプレートを自ら押し出しながら弾けるような笑顔を見せる姿に、視聴者からは驚きの声が上がった。

（画像＝藤田小百合SNS）藤田小百合（左）とゼンくん

藤田は2020年11月、日本の精子バンクを通じて提供を受け、ゼンくんを出産。当時、韓国では前例の少ない「選択的シングルマザー」という生き方を公表したことで、社会的に大きな議論と関心を呼んだ。

◇藤田小百合 プロフィール

1979年10月13日生まれ。東京都出身。韓国で活動する日本人タレント。2007年の韓国KBS2バラエティ番組『美女たちのおしゃべり』（原題）でブレイク。その後、韓国で数々のバラエティ番組に出演して顔を知らせた。40代に突入すると、子宮年齢がすでに「48歳」という診断を受け、自発的に“未婚の母”になることを決意。精子バンクに保管された西洋男性の精子提供を受けて妊娠し、2020年11月に日本で3200gの男児ゼンくんを出産した。