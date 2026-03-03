DJIのロボット掃除機をPS5コントローラーで動かそうとしたら数千台分のデータに不正アクセスできてしまったという報告

DJIのロボット掃除機をPS5コントローラーで動かそうとしたら数千台分のデータに不正アクセスできてしまったという報告