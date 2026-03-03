馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はトーセンビクトリーが勝った２０１７年の中山牝馬Ｓを取り上げる。武豊騎手×角居厩舎の強力コンビ。しかも、母トゥザヴィクトリーという良血馬が魅せた。

歓声が待つ直線で“レジェンド”の手綱さばきが光った。トーセンビクトリーは内ラチ沿いをぴったりと、好位３番手から追走。直線では馬群を縫うように進路を見つけると、他馬が横一線に並ぶ中から力強く抜け出してくる。最後は外から１番人気のマジックタイムが猛然と迫ってきたが、先頭でゴール板を駆け抜けた。「強かったですね。あのポジションを取れたことと我慢してくれたのは前と違った」。１５年の秋華賞（８着）以来のコンビだった武豊が心身の成長に目を細め、重賞初制覇をたたえた。

喜びもひとしおだった。母トゥザヴィクトリーは早い時期から大器と評判だったサンデーサイレンス産駒で、オークス（２着）でも秋華賞（１３着）でも１番人気。５歳時の２００１年エリザベス女王杯で悲願のＧ１初制覇へと導いた。全兄トゥザグローリーや姉トゥザレジェンドにも騎乗。ゆかりの血統で思い入れは当然あった

キングカメハメハを父に迎えた本馬はセレクトセールの１歳セッションで１億５００万円の高値がついた。デビューは２歳８月。「走り方なんかお母さんに似てる。首の使い方だったり、手前の変え方だったりね。お母さんをコンパクトにした感じ」。そう高く評価している武豊とのコンビでデビュー３戦目に待望の初勝利を挙げたが、その後にまさかの右後肢骨折。全治６か月の重症で３歳春のクラシック戦線を棒に振った。

地道にしっかりと力をつけ、５歳春でつかんだ初タイトル。今回の馬体重は自身最高の４７６キロだった。角居調教師は「しっかり食べるようになり、トレーニングをできるようになった」と強調。春の大目標であるヴィクトリアマイルを前に、全兄で重賞５勝のトゥザグローリーや２０１４年有馬記念で２着だったトゥザワールドのように大化けムードが漂った。

同年の暮れにはキタサンブラックの引退レースだった有馬記念に出走。３番手から追走していたが、最後の直線入り口で不利を受け、１４着に沈んだ。結局、中山牝馬Ｓ以降は勝ち星がなく、１８年１２月のディセンバーＳ（７着）を最後に現役を引退。繁殖入りしている。