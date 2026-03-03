米国、メキシコ、カナダの北中米３か国共催による史上最大規模のサッカーＷ杯開幕（現地時間６月１１日）まで３日で、あと１００日となった。

日本サッカー協会は同日、日本代表の森保一監督（５７）の以下のコメントを発表した。

「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６開幕まで残すところ１００日となりました。昨年のアジア最終予選が終わった翌日に『あと１年』となり、年明けには『あと半年』だと話していましたが、気がつけばもう１００日後、３ヶ月余りです。時間はあっという間に過ぎていきますが、世界の舞台に向けて着実に準備を進めていきます。今月末にはスコットランド代表、そしてイングランド代表と国際親善試合で対戦します。

歴史と伝統、そして世界トップ・オブ・トップの実力を備えたチームとの対戦をさらなる成長の機会としていきます。

ミラノ・コルティナ２０２６冬季オリンピックでは、ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮが冬季オリンピックで日本歴代最多となる２４個のメダルを獲得しました。日本の選手たちの活躍ぶりが世界から尊敬の眼差しを集め、多くの日本の方々に勇気と誇りを届けたことは間違いありません。

まもなくパラリンピックが開幕し、野球では侍ジャパンも世界との勝負に向かいます。あらゆるスポーツを通して『日本ならできる』という姿を世界に発信していくために、我々も１００日後、最高の景色へ向かう大会に皆さんと共に挑みます」とコメントした。

日本代表は、３月２８日スコットランド戦、同３１日イングランド戦（ともにアウェー）で国際親善試合を行う。