元ＡＫＢ４８の高橋みなみが３日に自身のインスタグラムを更新し、４月から洗足学園音楽大の客員教授に就任することを報告した。

「このたび素晴らしいご縁と機会をいただき、洗足学園音楽大学の客員教授として４月より関わらせていただくことになりました」と伝えた。「ＡＫＢ４８で『キャプテン』『総監督』『応援総団長』そしてノースリーブスで『リーダー』と様々な肩書きをいただいてきましたが、まさか自分の人生の中で『客員教授』という名前をいただくことがあると思わなかったので本当に驚いています！」と、人生で初めての肩書きにびっくり。

高橋は昨年、同大学で特別講演を行ったという。「学生の皆さんが学びたいことを追求できる学園内の施設の充実度に驚きました。そして何より学生の皆さんがとても生き生きと前のめりに質問してくださったり、一生懸命、夢と向き合う姿が心に残っていた中、こうしたご縁をいただけて嬉しい気持ちでいっぱいです」と感激。「自分の経験が、これからの時代にチャレンジする学生の皆さんの何かヒントになるならばこれほど嬉しい事はありません！対話やディスカッションを通して、学生の皆さんと「共に」考え学ばせていただきたいと思っています」と意気込んだ。

洗足学園音楽大の公式サイトでも発表され「高橋みなみ氏が洗足学園音楽大学 客員教授に就任」と題した文章をアップ。「洗足学園音楽大学（所在地：神奈川県川崎市、学長：前田雄二郎）は、２０２６年度より、ＡＫＢ４８総監督をつとめ、グループ卒業後の現在もタレント・コメンテーター・東京都公認パラ応援大使など幅広い分野で活躍する高橋みなみ氏を、客員教授として迎えることを決定いたしました」と伝えた。

抜てきの理由については「これまでの活動を通じて培われた高い表現力、的確なコミュニケーション力、そして人と人をつなぐ力が、これからの時代を担う学生にとって重要な学びにつながると考えたため高橋氏を客員教授として招聘いたしました」と説明。２０２５年６月に行った特別講演会の反響が大きかったようで「自分を『選んでもらう』『見つけてもらう』ために必要なこと」では、特に学生からの質問に直接答える対話形式のパートにおいて大きな反響がありました。学生からは『自分の考えを言葉にする勇気をもらった』『将来を考える視点が広がった』といった声が寄せられ、こうした反応も今回の招聘を検討する大きな契機となっています」とつづった。

続けて「高橋氏は、個人のタレントとしての活躍はもちろん、ＡＫＢ４８グループ初代総監督として、約３００名規模の組織をまとめ上げる高いリーダーシップを発揮してきました。卒業後も、バラエティ番組や情報番組でのコメンテーター活動、スポーツ支援活動、講演など多方面で活躍しており、現場で培われた思考力と発信力は現在も高く評価されています」と説明した。

４月から高橋が行うカリキュラムの内容について、学校側は「学生に対して『どのような講義を受けてみたいか』『どのようなことを聞いてみたいか』といったアンケートを実施し、その声を反映させながら、講義やワークショップの内容を構成していく予定です。実践に裏打ちされた知見を通じて、学生の創造力や主体性を育むことを目指します」と説明している。

洗足学園音楽大学は、学校法人洗足学園が経営する音楽大学。音楽学部を設置している国内の大学の中で最大の学生数と最多の１９コースを有しており、学生たちは自身の関心に合わせてコースやカリキュラムを選択できる。最先端の設備と実践的な学びを通じて、国内外で活躍するアーティストやクリエイターを多数輩出。主な卒業生にマカロニえんぴつ（ロック＆ポップスコース、電子オルガンコース）やＳａｏｒｉ（ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩメンバー、ピアノコース）、平原綾香（ジャズコース）、昆夏美（ミュージカルコース）、唯月ふうか（ミュージカルコース）、新田恵海（声楽コース）など。