ＷＢＣ米国代表の合宿が２日（日本時間３日）にスタートし、右腕エースのポール・スキーンズが、大会へ向けての決意を語った。

初日の活動を振り返ってスキーンズは「ストレッチをしているときに、左や右を見て、自分と一緒にストレッチしている顔ぶれを見るんだ。本当にすごくクールだった。それに、みんなが同じ「ＵＳＡ」を身に着けているのを見ると。言葉にするのは難しいね」と米国のユニホームを着た初日の感想を述べた。

「２年間、空軍士官学校に通っていた。入隊するつもりだったけど、大学に転校して、そこで全米選手権を勝って、今に至った。これは軍務じゃないけど、かなり近いものだと思う」と国を背負って大会に臨む決意を述べた。

日本に敗れた前回大会の決勝、大谷ＶＳトラウトの名場面は「その時は大学にいたけど、生で見ていたかは覚えていない。大会が近づくにつれて、何度もその打席を繰り返し見ている」とスキーンズ。１次ラウンドでは１位突破がかかるとみられるメキシコ戦で先発する予定。「これまでで最大の舞台だ。自国のために金メダルを目指すことは、特別なモチベーションになる。ワールドシリーズ優勝は毎年の目標だが、世界各国が参加する国際大会で頂点に立つことは、特別だ」と意欲をみなぎらせていた。