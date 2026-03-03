左からAT-ERP3 ブラック、コーラル、グレー、AT-ERP5 ブラック、ゴールド

オーディオテクニカは、日常生活の騒音ストレスを軽減するイヤープラグ「AT-ERP3」と、ライブやフェスなどの大音量環境で音質を保ちながら、適切な音量でライブサウンドを楽しめる「AT-ERP5」の2モデルを3月13日に発売する。直販価格はAT-ERP3が2,970円、AT-ERP5が3,960円。

AT-ERP3は、街中やカフェ、オフィス、乗り物での移動中などの環境ノイズを効果的に低減するために設計されたイヤープラグ。カラーはブラック、コーラル、グレーの3色を用意する。

遮音性に優れた専用イヤピースが、装着性と密閉性を両立。人が不快に感じやすい騒音を効果的に低減し、さまざまなシーンで静けさを提供するとしている。抗菌仕様により衛生面にも配慮した。

AT-ERP5は、オーディオテクニカの音響設計ノウハウを活かし、ライブやフェスなどの大音量環境に対応したモデル。カラーはブラックとゴールドの2色。

2層のフィルタリングダンパーと音楽リスニング用イヤピースにより、音質を損なわず適切な音量でライブサウンドを楽しめる。

耳にしっかりフィットする形状で、激しい動きの中でも安定した装着感を実現。音楽を愛するすべての人に、快適な騒音対策を届けるとしている。

2機種とも、世界的な標準規格に準拠。第三者機関によって、欧州(EN)と北米(ANSI)、2つの標準規格でテスト・検証され、認定されており、「聴覚保護具として安心して使用できる」とする。

AT-ERP3SNR(Single Number Rating)：26dBNRR(Noise Reduction Rating)：19dBAT-ERP5SNR(Single Number Rating)：21dBNRR(Noise Reduction Rating)：14dB

安全性に加えて、日常的に使いやすい快適性にもこだわったとし、耳あたりの良いソフトシリコン素材と、耳の形に沿った設計により、長時間でも快適な装着感を実現。本体カラーに合わせた専用キャリングケースも付属する。