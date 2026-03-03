きょうは雨の一日で、激しい雨の降る所もあるでしょう。

【写真を見る】東海地方は夜まで広く雨 いつどこで降る？最新の雨シミュレーション 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（3/3 昼）

正午前の名古屋市内は、厚い雲に覆われていて、きのうの夜から雨が続いています。気温は13.6℃で、風は強くありません。

きょうは午後も雨が続くでしょう。最高気温は13℃前後の所が多い予想です。気温は低くないものの、雨で空気がヒンヤリとするでしょう。

【雨の予想】

午後も雨の続く所が多いでしょう。三重県南部では夕方にかけて、雷や急な激しい雨など天気の急変に注意が必要です。夜は三重県から雨が止み始め、あすの朝にはおおむね天気は回復するでしょう。

あすは次第に晴れるも…風はヒンヤリ

【週間予報】

あす水曜日は次第に晴れますが、冷たい北寄りの風が強まるでしょう。雨の後は花粉が飛びやすくなるためご注意ください。来週にかけて晴れる日が多いものの、土曜日は各地で雨が降るでしょう。



この先は、朝晩寒くなる日がありそうです。