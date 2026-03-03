標準車より50kg軽量なスポーツ仕様

「クルマ好きなら、次に乗る1台を常に探しているものです」と英国のシャン・ハビブさんは言う。しかし、そんな彼でさえ、この素晴らしいクルマに出会った時はさぞ驚いたに違いない。

【画像】メラクの「兄貴分」は4.0L V8搭載のミドシップスポーツカー【マセラティ・ボーラを詳しく見る】 全16枚

「わたしはマセラティ・グランスポーツを所有していて、ずっとメラクが欲しかったんです。そんな時、オーナーズクラブの広告でこれを見つけて……」



シャン・ハビブさんのマセラティ・メラク。英国には約30台しか残っていないという。 AUTOCAR

こちらはマセラティ・メラクSSだ。ボーラの兄弟車だが、ボーラの4.7L V8エンジンではなく3.0L V6を搭載している。スポーツ志向のSS仕様は、標準より50kg軽く、大型キャブレター3基を採用し、圧縮比を高めている。これにより出力は190psから220psに向上した。

全長の短いV6エンジンを採用したことで、車内のスペースが拡大され、2＋2シートを実現した。ボーラと似ているが、リアウィンドウからエンジンデッキにかけて伸びるバットレス（梁）が特徴的だ。

見た目は圧巻だ。シャンさんも感銘を受けているという。

「メラクのフォルムと、非常に高い希少性が気に入っています。マセラティが生産したメラクは約1000台で、右ハンドルと左ハンドルがほぼ半数ずつ。英国には、わたしの1台も含めて右ハンドル仕様が30台ほどしか残っていません」

ボディ修復済みで「お得」に購入？

この車両は1977年に新車登録されたが、シャンさんが購入する少し前に1000時間をかけてボディレストアが行われていたそうだ。

「見た瞬間、迷わず即決しました。レストアはブラックライン・クラシックカーズ（英国の旧車専門整備工場）によるもので、素晴らしい出来でした。金属部分には一切パテが使われていません。ボディが錆びやすいクルマなので、この状態が決め手になりましたね。わたしは5万ポンド（約1000万円）で買いましたが、レストア代だけでもそれくらいはかかっていると思います」



シャン・ハビブさんのマセラティ・メラク。内装はオリジナルの状態を維持している。 AUTOCAR

ボディが修復を受ける数年前、エンジンもオーバーホールされ、ナトリウム充填バルブなど改良が施された。サスペンションとブレーキも一新されている。シャンさんの車両で完全なオリジナル部分は、実は内装だけだ。「なので、ドアを開けた時に本物の匂いがしたんです」と彼は笑いながら言う。

タイヤは新品だが、ミシュランがオリジナル風を再現しつつ、現代的なコンパウンドで作り直したものである。

「高めの偏平率のおかげで乗り心地は良くなっています。実際、製造からほぼ50年経っているのに、運転していてとても気持ちいいんです。スーパーカーほどの速さはありませんが、信号からの発進は素早く、高速道路でも他のクルマと同じ速度で流せます」

工具と忍耐があれば直せる

メラクのブレーキはパワーアシスト式で、シトロエンの油圧式LHMシステムを採用している。

「ブレーキペダルのストロークがないんです」とシャンさんは言う。「代わりにペダルはしっかりした感触です。どれだけ強く踏むかで制動力が決まります。慣れるまで時間がかかりますが、コツをつかめば最高ですよ」



シャン・ハビブさんのマセラティ・メラク。リアのバットレスが美しい。 AUTOCAR

信頼性に関しては、シャンさんのメラクはほとんどトラブルを起こしたことがない。あるショーイベントに向かう途中でオルタネーターベルトが切れたことがあり、シャンさんがラジオを交換した後はアース不良により始動トラブルに見舞われた。

「原因の特定は簡単でした。このクルマはかなりシンプルで、適切な工具と少しの忍耐さえあれば、ほとんど何でも直せます」

少なくとも今のところ、シャンさんとメラクは切っても切れない関係だ。

「これは手放せないと思います。確かに、512 BBや365 BBのような1970年代のフェラーリも欲しいんですが、価格帯が全然違いますからね！」