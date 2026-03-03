矢田亜希子「先日家族で行ってみたかった初しゃぶ葉行ってきました」（写真はインスタグラム@akiko_yada より）

　俳優の矢田亜希子（47）が2日、自身のインスタグラムを更新。息子＆母親と食事を楽しむオフショットを公開した。

【写真】「綿菓子作った」セルフでのわたあめ作りに挑戦し楽しげな矢田亜希子

　矢田は「先日家族で行ってみたかった初しゃぶ葉行ってきました」と報告。以前、レギュラー出演するTBS系『ラヴィット！』のロケで訪れたことはあったものの、プライベートでの利用は今回が初めて。「まだ慣れない注文方でわさわさ」と、タッチパネルやシステムに戸惑いながらも、家族で食事を楽しむ様子を明かした。

　さらに、セルフサービスが魅力のデザートコーナーにも挑戦。「綿菓子作った」「デザートは綿菓子とソフトクリーム」と、自分で作ったスイーツを手にする満足げな姿も披露し、「息子と母と楽しかったです」と3世代で過ごしたかけがえのない時間を振り返った。

　コメント欄には「めっちゃ楽しそう」「素敵な時間だったことが伝わります」「素敵なオフショット」「美しい」「とても良い笑顔」などの声が寄せられている。