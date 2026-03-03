矢田亜希子、息子＆母と親子3世代で初めてのしゃぶ葉を満喫 家族とのオフショットに反響「めっちゃ楽しそう」「素敵な時間だったことが伝わります」
俳優の矢田亜希子（47）が2日、自身のインスタグラムを更新。息子＆母親と食事を楽しむオフショットを公開した。
【写真】「綿菓子作った」セルフでのわたあめ作りに挑戦し楽しげな矢田亜希子
矢田は「先日家族で行ってみたかった初しゃぶ葉行ってきました」と報告。以前、レギュラー出演するTBS系『ラヴィット！』のロケで訪れたことはあったものの、プライベートでの利用は今回が初めて。「まだ慣れない注文方でわさわさ」と、タッチパネルやシステムに戸惑いながらも、家族で食事を楽しむ様子を明かした。
さらに、セルフサービスが魅力のデザートコーナーにも挑戦。「綿菓子作った」「デザートは綿菓子とソフトクリーム」と、自分で作ったスイーツを手にする満足げな姿も披露し、「息子と母と楽しかったです」と3世代で過ごしたかけがえのない時間を振り返った。
コメント欄には「めっちゃ楽しそう」「素敵な時間だったことが伝わります」「素敵なオフショット」「美しい」「とても良い笑顔」などの声が寄せられている。
