【スタバティーカフェ】春を告げる1杯『ストロベリー&ダブルティーフローズン』が登場
スターバックス コーヒー ジャパンは9日から、全国27店舗の「スターバックス ティー＆カフェ」で春の新商品第2弾『ストロベリー&ダブルティーフローズン』を発売する。春の風物詩である「ピーチ トランクイリティ」と「さくら アリュール」の2種のティーを主役に、ストロベリー果肉を合わせたフローズンビバレッジだ。
【画像】穏やかなピーチの味わいがたまらない…「ピーチ トランクイリティ」
同商品は、ティーの楽しみ方をさらに広げたいという思いから開発された。アイスティーとフローズンがカップの中でゆっくりと溶け合い、時間の経過とともに香りや口あたりが変化するのが特長。春の訪れとともに少しずつ暖かくなる季節にふさわしい、爽やかさと華やかさを兼ね備えた1杯に仕上げた。
使用するのは、ふわりと舞うピーチの香りと穏やかな甘み、レモンバーベナやカモミールが余韻に広がる「ピーチ トランクイリティ」と、国産緑茶にハイビスカスやパイナップル、マンゴー、バラをバランスよく配合した「さくら アリュール」。2種の茶葉を一緒に抽出したブレンドティーに、ピーチの甘さとローズの華やかな香りを感じるベース、ストロベリー果肉を合わせたフローズンを重ねる。仕上げにもストロベリー果肉をトッピングし、茶葉本来の穏やかな風味といちごの甘酸っぱさが調和する味わいを実現した。
■商品概要
『ストロベリー&ダブルティーフローズン』
Tallサイズのみ
持ち帰り：税込776円
店内：税込790円
※ストロベリー果肉・果汁5％未満
