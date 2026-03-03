所ジョージ、愛車『メルセデス AMG SL 63』の助手席に“女性” SNS反響「羨ましい」「いいなぁ〜」
タレントでシンガー・ソングライターの所ジョージ（71）が、3日までに歌手の田中あいみのインスタグラムに登場。田中が、所の“愛車”の助手席に座り、ドライブしたことを明かした。
【写真あり】めっちゃ楽しそう…所ジョージ、愛車『メルセデス AMG SL 63』の助手席に“女性”の全貌
田中は、「ジョージの助手席乗ってしまった」「#drive」というコメントとともに、所が運転する愛車『メルセデス AMG SL 63』の助手席に座った2ショットを投稿。駐車場から出かける動画も投稿した。
この投稿に「世田谷ベースを愛する連中からしたら、とても、羨ましいことですよ」「人生勝ち組かぁ〜」「いいなぁ〜 AMG乗せて貰えて~」「凄いですね」「すごいかっこいい」などのコメントがあがっている。
田中は、細川たかしの愛弟子で、2022年に「日本レコード大賞」最優秀新人賞を受賞。昨年6月には、プロデュース＝木梨憲武、作詞・作曲＝所ジョージという布陣で「NAZO（ナゾ） with 木梨憲武・所ジョージ」をリリースしている。
