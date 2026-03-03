所ジョージ （C）ORICON NewS inc.

　タレントでシンガー・ソングライターの所ジョージ（71）が、3日までに歌手の田中あいみのインスタグラムに登場。田中が、所の“愛車”の助手席に座り、ドライブしたことを明かした。

【写真あり】めっちゃ楽しそう…所ジョージ、愛車『メルセデス AMG SL 63』の助手席に“女性”の全貌

　田中は、「ジョージの助手席乗ってしまった」「#drive」というコメントとともに、所が運転する愛車『メルセデス AMG SL 63』の助手席に座った2ショットを投稿。駐車場から出かける動画も投稿した。

　この投稿に「世田谷ベースを愛する連中からしたら、とても、羨ましいことですよ」「人生勝ち組かぁ〜」「いいなぁ〜　AMG乗せて貰えて~」「凄いですね」「すごいかっこいい」などのコメントがあがっている。

　田中は、細川たかしの愛弟子で、2022年に「日本レコード大賞」最優秀新人賞を受賞。昨年6月には、プロデュース＝木梨憲武、作詞・作曲＝所ジョージという布陣で「NAZO（ナゾ） with 木梨憲武・所ジョージ」をリリースしている。