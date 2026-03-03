「急性網膜壊死（えし）」および「一過性脳虚血発作」と診断され入院中のギタリストChachamaruこと藤村幸宏（66）が3日、Xを更新。手術が決まったことを報告した。

藤村は先月11日に「1／31に左眼が殆ど見えなくなり、大学病院に受診したところ急性網膜壊死という病名で緊急入院となってしまいました」と報告。さらに「その上一過性脳虚血発作という病気も見つかり、長期入院治療が必要となりました。医師とも相談の上、全力で治療に専念することにしました」と説明していた。

今回「既に消灯後の病院のベッドで新しい歳を迎えました」と誕生日を迎えたことを報告するとともに「たくさんの皆さんの心配、応援ほんとうにありがとうございます。生きる力になってます」と感謝。「今はとても信頼してる先生方や看護師の皆さんに全力で守って頂いてます。そして3月7日に右頭蓋内内頚動脈の手術をすることになりました」と報告し、「また皆さんの力を少しだけくださいね。頑張ります！」とつづった。

藤村はミュージシャンGACKTのバックバンドや、LOUDNESS二井原実らとのバンドDED CHAPLINなどで活躍する。