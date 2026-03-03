新開発のパワートレインを搭載？

2025年10月29日から11月9日にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2025」で、トヨタは次期「カローラ」を示唆するコンセプトカー「カローラコンセプト」を発表しました。

現行の12代目モデルとは一線を画す、スポーティな外観が特徴ですが、13代目となる新型カローラは、いつ頃市販されるのでしょうか。

1966年に初代が登場して以来、カローラの累計販売台数は5000万台を超え、世界150以上の国と地域で親しまれています。今日の「世界のトヨタ」を築き上げたモデルと言っても過言ではありません。

そのカローラの13代目として世界初公開されたのが、カローラコンセプトです。セダンというよりクーペを思わせる、圧倒的に低く構えたデザインは見事で、ロー＆ワイドという言葉がしっくりくるクルマに仕上がっています。

スポーツカーのような低いボンネット、短い前後オーバーハングと長いホイールベース、そして大径タイヤといった要素が組み合わさり、車名を聞くまでカローラとは分からないようなエクステリアデザインを実現しています。特に、大きく傾斜したAピラーの角度は、現行型カローラからは想像もつかないものです。

インテリアは温かみのある色合いでまとめられていますが、ペダルなどを見るとバイワイヤ技術（機械式ではなく電気信号で制御する仕組み）が採用されている様子がうかがえます。このことから、従来の純粋な内燃機関を搭載する可能性は低いと考えられます。しかし、開発者からは「カローラですからね」という意味深な回答がありました。

カローラは世界中で販売されるグローバルカーであるため、地域によっては内燃機関が依然として必要です。そのため、単純にBEV（電気自動車）化することは難しいでしょう。だからこそ、新開発のガソリンエンジンと電動ユニットを組み合わせた新しいパワートレインの登場が予想されます。

実際にトヨタは2024年5月、BEV、PHEV（プラグインハイブリッド）、HEV（ハイブリッド）といった「マルチパスウェイ」戦略を見据え、コンパクトな新エンジン群（直列4気筒1.5リッター自然吸気、1.5リッター＋過給器、2リッター＋過給器）を開発していることを公表しており、2026年中の開発完了を目指しているとされています。このうち、特に1.5リッター自然吸気エンジンを軸とした電動パワーユニットが、次期カローラに搭載されると見られます。

ここから新型カローラの登場時期を推測すると、エンジンの開発が完了する2027年頃というのが妥当な線でしょう。しかし、2026年中の登場という期待も高まります。現行の12代目カローラは2018年（セダン・ツーリングは2019年）に登場しており、カローラのモデルチェンジサイクルである5〜7年は既に経過しています。

さらに、2026年はカローラ誕生から60周年という記念すべき年にあたります。この節目の年に、新開発の高効率エンジンを搭載して全面刷新されれば、大きな話題となることは間違いありません。「良品廉価」というカローラが背負う大きな使命を果たす上でも、高効率な新型エンジンの搭載は必須と言えるでしょう。もしエンジン開発が2026年中に間に合えば、同年の新型カローラ登場にも大いに期待が持てます。

トヨタにとって大きな挑戦となる新型カローラの発売。セダンだけでなく、ツーリング（ステーションワゴン）、スポーツ（5ドアハッチバック）、クロス（SUV）といったカローラファミリー全体の次期モデル登場にも期待が膨らみます。