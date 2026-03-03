3月3日放送の『ばけばけ』（NHK総合）第107話では、トキ（髙石あかり）が身体の不調を訴えた。

『日本滞在記』が売れて、千円を超える印税がヘブン（トミー・バストウ）に入ってきた。ぜいたくをしなければ、家族が5年以上暮らせる金額だ。イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、フィリピンで滞在記を書かないかと誘われていたヘブンは、イライザへの手紙で「日本にはもう書くものがない。心はすでにフィリピンに向かっている」としたためた。

心ここにあらず。学校の存続が決まったものの、ヘブンの関心は“カクノヒト”である作家の仕事にあって、もともと一つの場所に落ち着かない性分であることも手伝って、日本を離れることを考えていた。トキに英語を教える裏には、そんな思いがひそんでいた。

しかし、ヘブンは自分自身の思いに気づく。なかなか上達しないトキを見て、レッスンを終了すると伝えた。トキに謝って「ワタシ、カンガエルシマス」と言ったのは、フィリピンに行くべきか再考するということだろう。「ワルイ、ワタシココロ」は、家族のことを考えなかった自身を責めるように響いた。

ヘブンに考えるきっかけを与えたのは、永見（大西信満）の家族の事情や、同僚のロバート（ジョー・トレメイン）との会話で、日本に残る方向に考えが傾いていたかもしれない。その矢先、トキが心身に異変を感じる。

最初は家にいるときで、食欲が湧かず、立ちくらみで倒れてしまった。医師の薮井（DAIGO）はただの貧血と診断するが、繰り返される徴候を見ると、何もないわけがないと思ってしまう。ヤブ医者らしい適当さを漂わせたDAIGOは朝ドラ初出演で、北川景子もタエ役として出演しており、夫婦揃っての朝ドラ出演が実現した形だ。

ロバートが発した「僕も君の立場だったらランを置いていく」の意味するところは、第107話の終盤で明らかになった。ラン（蓮佛美沙子）は、ロバートから話を聞いており、ヘブンが一人でフィリピンへ行くのだと誤解している。英語を教えるのをやめたのも、トキを置いていくからだと考えた。トキの語学力を目の当たりにして、それもやむを得ないと思ったのかもしれない。

「みんな最後は旦那が1人で出て行く」と語るランは、すっかり観念している様子だ。ランの中で、雇われ外国人の夫が帰国する問題は決着済みのようである。しかし、トキは違う。ランの言葉に困惑して「聞いちょらんのです。なんも」「どげなるんでしょうか」とひたすらうろたえてしまう。

心身のストレスが重なり、道端でうずくまってしまったトキ。こんなときこそ、夫にそばにいてほしいはず。妻のピンチに、ヘブンはどうする？（文＝石河コウヘイ）