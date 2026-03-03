【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】「時間と場所を知られてる」最悪の事態想像＜第11話＞#4コマ母道場
世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。
第11話 誰も止められない
【編集部コメント】
シュンさんは今までも同じようなお義母さんの暴走を見てきたのですね。ただ、それはすべて家庭内で収められる程度のことだったのでしょう。まさかスミレさんにここまで迷惑をかけることになるとは想定していなかったのかもしれません。お義父さんですら止められないお義母さんの暴走は、どうやったら止めることができるのでしょうか。何も言わなかったら会場で待っているって……。こうと思い込んだら周りが見えなくなる性格なのかもしれませんね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
