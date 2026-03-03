USJ25周年の特別パレード公開！ ピカチュウ25匹登場＆ウッディーのキレキレダンスなど見どころ盛りだくさん〈取材レポ〉
3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月4日（水）から2027年1月11日（月）までの期間限定で、25周年の特別なパレード「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」を開催。それに先駆け、報道陣向けのプレスプレビューが行われ、耳に残る祝祭ムードあふれる楽曲とアップデートポイントなどを含むパレードの様子がお披露目となった。
【写真】ピカチュウを間近で楽しめる特別な時間も！ 「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」の様子
■ピカチュウいっぱい登場！
今回開催される「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」は、本パークを代表する大人気パレード「NO LIMIT！ パレード」の、パーク開業25周年を記念した特別バージョン。主に5つのアップデートポイントが用意されている。
まずは、ポケモンのフロートの進化ポイントをご紹介。本フロートでは、ポケモンずかんNo．0025のピカチュウが25匹も参加。目を凝らしてみると、さまざまなピカチュウがおり、風船で飛んでいたり、サーフィンをしていたりと、いろんな姿があちこちで確認できる。「25匹全部写真に収めるチャレンジ」のような楽しみ方もできそう。
フロートの真ん中には、弾けるクラッカーのようなデザインの衣装をまとったピカチュウがノリノリで登場。踊るたびにハットから出ている紙吹雪のようなものが揺れる様子が、とってもかわいい。
■25周年の新衣装が公開
パークの仲間たちやエンターテイナーのコスチュームが25周年のお祝い仕様に大変身。『セサミストリート』の仲間たちはアメコミタッチなデザインが目を引く、カラフルな衣装で登場。キャップを真横にかぶった、ストリートなエルモがかわいい。
また『PEANUTS』の仲間たちは、光沢のあるキラキラな素材のカラフルな衣装でパレードを盛り上げる。よく見てみると、スヌーピーの足跡の総柄になっていてステキ。
さらにミニオンたちは、パーティーでおなじみの三角帽子や、星型のサングラス、カラフルな花など、個性豊かな25周年コスチュームをまとっていた。このバラバラ感が愛おしい。
そして最後に紹介するのはハローキティたち。淡いカラーのパッチワーク風な衣装をそれぞれまとっており、パレードルートに現れるだけで辺りがパッと華やぐ。
■特別鑑賞エリアがすごい！
さらに今回はグラマシーパークの有料鑑賞エリアにステージが登場。ウッディー・ウッドペッカー＆ウィニー・ウッドペッカーがゲストのそばで25周年の祭りを盛り上げてくれる。
ウッディー＆ウィニーといえば、開業時から活躍するユニバーサル・スタジオ・ジャパンの顔。そんな二人が青空の下のステージでキレッキレに踊る姿を見ると、きっと込み上げてくるものがあるはず。ステージ下に降りてくれる演出もあるので、ハイタッチなどで交流する人たちも散見された。二人の衣装もステキなので注目を！
■マリオのフロートも進化
大人気のマリオのフロートもアップデートを実施。なんと今回クリスタルカラーのハテナブロックが登場する。パレードルートで「マリオカート」のレインボーロードのレースを再現する演出は必見だ。
そのほか、「Discover U!!!」をモチーフにしたカラフルなデザインが特徴のフロートもお目見え。そして何と言っても、新楽曲「Power of U」が素晴らしい。お祝いの雰囲気に包まれたハッピーなサウンドながらも、どこかエモさも漂っており、心にじ〜んと響く。
パレードの途中には、「超 Discover U!!! タイム」が設けられ、ここではゲストが車道に出でOK！ 全員が特等席でパレードを堪能できる。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを盛り上げてきたゲスト＆キャストが一体となって25周年のパレードを完成させていくなんて、なんて粋なんだろう。
