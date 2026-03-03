¡Ö3kgÊ¬¤Î¥Ñ¥ó¡×¤òµ¡³£¤ò»È¤ï¤º¼ê¤Ç¤³¤Í¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª ÏÓ¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ë²á¹ó¤Êºî¶È¤ÎËö¡¢°µÅÝÅª¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥Ñ¥ó¤¬´°À®!?
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú²á¹ó¡ÛÃÏ¹ö¤Î3Ô¥Ñ¥ó¡ª¼ê¤´¤Í¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡Ú¤æ¤Ã¤¯¤êÎÁÍý¡Û¡Ú¤æ¤Ã¤¯¤ê²òÀâ¡Û¡Ú¤æ¤Ã¤¯¤ê¼Â¶·¡Û¡Ú¼ê¤ò¹ó»È¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¤Þ¤ß¤¤Á¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
º£²ó¤ÏËâÍýº»¤ÎÌîµåÈÓ¡Ôº¬À‼¡Õ¤µ¤ó¼çºÅ¤Î¡Ø¼ê¤ò¹ó»È¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¡Ù¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡º£²ó¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¤Þ¤ß¤¤Á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ê¤ò¹ó»È¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¡×¤ËÆ°²è¤Ç»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¤ò¤³¤Í¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¡³£¤ò»È¤ï¤º¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Í¤Þ¤¹¡ª
¡¡½é¤á¤ËºàÎÁ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎÌ¤Ï¤Ê¤ó¤È3kgÊ¬¡ª
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿©¥Ñ¥ó£±¶Ô¤Î½Å¤µ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤350¡Á450g¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÎÌ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ñ¥óºî¤ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤Þ¤º¤ÏÀ¸ÃÏ¤ò¤³¤Í¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÉáÄÌ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤¿¤áÂç¤¤¤Æé¤òÍÑ°Õ¡£¤½¤³¤ËºàÎÁ¤òÅêÆþ¤·¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤é¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¼ê¤Ç¤³¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡À¸ÃÏ¤Ï¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤Î¥Ù¥È¥Ù¥È¤Ç¡¢°ì¸þ¤Ë¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ç¥â¥Á¥â¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ó¤È³ÊÆ®¤¹¤ë¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆü¤¬Êë¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¶¯ÎÏÊ´¤ò²Ã¤¨¤ÆÀ¸ÃÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëºîÀï¤ËÊÑ¹¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Ê´¤ò²Ã¤¨¤¿Ê¬¡¢¥Ñ¥ó¤¬¸Ç¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÊ´¤ò²Ã¤¨¤ÆÀ¸ÃÏ¤ò¤³¤Í¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤³¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤À¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¥Ð¥¿¡¼¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë¤³¤Í¤ÆÀ¸ÃÏ¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë°Ü¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ1»þ´Ö¤Û¤ÉÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤ò¤³¤Í¤ëºî¶È¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë2»þ´ÖÈ¾°Ê¾åÀ¸ÃÏ¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¬¥¹È´¤¤·¤¿À¸ÃÏ¤Î·Á¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¹Ê¤Ã¤¿Ç¨¤ìÉÛ¶Ò¤òÈï¤»¤Æ20Ê¬¤Û¤ÉÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¤Û¤É¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò²£20cm¡¢½Ä30cm¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¤¿¤é¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤ª¹¥¤ß¤Ç¥ì¡¼¥º¥ó¤ò»¶¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë¤È´¬¤¤¤Æ¡¢6ÅùÊ¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥Ã¥È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò¥«¥Ã¥×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢Ç¨¤ìÉÛ¶Ò¤òÈï¤»¤Æ²¹¤«¤¤½ê¤Ç50¡Á60Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Î´Ö¤ËÂ¾¤Î¥Ñ¥ó¤âÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÀ¸ÃÏ¤â¤¯¤ë¤¯¤ë¤È´¬¤¤¤Æ¡¢6ÅùÊ¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁíºÚ¥Ñ¥ó¤Ï¾å¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤¿¤Á¤¬¥³¥Á¥é¡£¤µ¤¹¤¬3kgÊ¬¤Î¥Ñ¥ó¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤Ï¡Ö¤É¤Î¥Ñ¥ó¤âÈþÌ£¤·¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢3kgÊ¬¤Î¥Ñ¥ó¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÏÓ¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ¨¤Þ¤¸¤¤ÎÌ¤Î¥Ñ¥óºî¤ê¤ò±ÇÁü¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£