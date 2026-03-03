岩井千怜は3試合で約3451万円を獲得し7位、山下美夢有12位 2季ぶりVのハナ・グリーンが1位【米国女子賞金ランキング】
米国女子ツアー「HSBC女子世界選手権」を終え、最新の賞金ランキングが発表された。
【最新】今季日本勢で一番稼ぐ岩井千怜の1Wスイング
同大会を日本勢トップタイの8位で終えた岩井明愛と竹田麗央は、ともに7万1831ドル（約1130万円）を獲得。今季獲得賞金は、それぞれ11万3229ドル（約1728万円）の18位、10万4160ドル（約1639万円）の19位に順位を上げた。同大会で2季ぶりとなる通算7勝目を挙げたハナ・グリーン（オーストラリア）が45万ドル（約7086万円）を加算し、50万1678ドル（約7898万円）でトップに浮上した。世界ランキング1位のジーノ・ティティクルが35万7159ドル（約5624万円）で2位。開幕戦を制したネリー・コルダ（米国）が31万5000ドル（約4957万円）で3位、オーストン・キム（米国）が29万9846ドル（約4720万円）で4位と続く。他の日本勢では、岩井千怜が21万9287ドル（約3451万円）で7位。山下美夢有が12位、古江彩佳が21位、畑岡奈紗が30位、西郷真央が37位、勝みなみが47位、吉田優利が52位、馬場咲希が57位、笹生優花が77位だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
