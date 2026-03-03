注目ルーキー18歳・伊藤愛華がファミリーマートとスポンサー契約 「初優勝を目指して全力で頑張ります」
3日、株式会社ファミリーマートが今年3月1日に女子プロゴルファーの伊藤愛華とスポンサー契約を締結したことを発表した。
【写真】スウェット姿もお似合い！
伊藤は、昨年の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）プロテストでトップ合格を果たした18歳。ファイナルQTでは16位に入り、前半戦出場権を獲得している注目ルーキーのひとりだ。5日から始まる国内女子ツアーの今季開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」から、同社の『FamilyMart』のロゴが入ったキャップを着用して挑む。この契約に伊藤は「ファミリーマートさまは、全国の皆さまの日常に寄り添い、地域を大切にされている企業です。そのような素晴らしい企業に応援していただき心強く感じております。私は3月5日に埼玉栄高等学校を卒業し、これからプロゴルファーとして新たなスタートを切ります。プロとして歩んでいくこの節目に、このようなご縁をいただけましたことに感謝し、ファミリーマートさまとともに、ルーキーイヤーでの初優勝を目指して全力で頑張ります」と感謝の想いに加え、意気込みを示した。
