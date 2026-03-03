『町中華で飲ろうぜ』清田みくり、芸能活動終了を発表…3月末をもって 大河『いだてん』鈴木久美江役など
俳優・清田みくり（23）が、3日までに自身のSNSを更新し、3月末をもって芸能活動を終了すると発表した。
【画像】『町中華で飲ろうぜ』清田みくり、芸能活動終了を発表（コメント全文）
「清田みくりとスタッフ」のXアカウントでは、2日夜のレギュラー番組『町中華で飲ろうぜ』（BS-TBS）放送後、「放送を見て驚かせてしまったと思うのですが、3月末をもちまして、芸能活動を終了することにいたしました。温かく迎えてくださった皆さま、本当にありがとうございました！ちゃんとしたご挨拶はまた改めて。あと少し、よろしくお願いします！」と報告。
また、清田のインスタグラムでは「私事ですが、3月末をもちまして、芸能活動を終了することとなりました。今回の「町中華で飲ろうぜ」の放送でご報告させていただきました。驚かせてしまってすみません！これまで温かく見守ってくださって、本当にありがとうございました！まだあと少し活動は続きますので、また改めてご挨拶させてください」としたためた。
清田は2002年8月20日生まれ、和歌山県出身。『町中華で飲ろうぜ』レギュラーとして親しまれた。
このほか、NHK大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』鈴木久美江役をはじめ、『顔だけ先生』『だが、情熱はある』『クールドジ男子』や、映画、舞台ど多数に出演してきた。
【画像】『町中華で飲ろうぜ』清田みくり、芸能活動終了を発表（コメント全文）
「清田みくりとスタッフ」のXアカウントでは、2日夜のレギュラー番組『町中華で飲ろうぜ』（BS-TBS）放送後、「放送を見て驚かせてしまったと思うのですが、3月末をもちまして、芸能活動を終了することにいたしました。温かく迎えてくださった皆さま、本当にありがとうございました！ちゃんとしたご挨拶はまた改めて。あと少し、よろしくお願いします！」と報告。
清田は2002年8月20日生まれ、和歌山県出身。『町中華で飲ろうぜ』レギュラーとして親しまれた。
このほか、NHK大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』鈴木久美江役をはじめ、『顔だけ先生』『だが、情熱はある』『クールドジ男子』や、映画、舞台ど多数に出演してきた。