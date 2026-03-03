PUFFY大貫亜美、相方・吉村由美のために編んだニット帽を披露 “似合いそうな色の毛糸”を選んで手編み「めちゃくちゃカワイイ」「モチーフ編み上手〜」
PUFFYの大貫亜美（52）が2日、自身のインスタグラムを更新。相方・吉村由美（51）のために編んだニット帽を披露した。
【写真】「めちゃくちゃカワイイ」「モチーフ編み上手〜」大貫亜美が相方・吉村亜美のために編んだニット帽
大貫は「欲しがられたわけじゃないけど、由美ちゃんにも似合いそうな色で編んであげた」と報告。「昔から由美ちゃんはネイビーと赤やオレンジとグリーンのイメージ」と、吉村の個性に合わせた配色を考えたという。
しかし、結果として「とんでもなく派手な女になった（笑）」と自虐気味にコメント。猫耳モチーフのデザインながら、シルエットについては「ジェラードンのアタック西本さんにも見える」「角刈りのボスママ」と、ユーモアたっぷりに記した。
コメント欄には「めちゃくちゃカワイイ」「モチーフ編み上手〜」「欲しい」「編み方を知りたい」「似合う」などの声が多数寄せられている。
