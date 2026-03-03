高橋みなみ、4月から洗足学園音楽大の客員教授に就任「学生の皆さんと『共に』考え学ばせていただきたい」
元AKB48メンバーでタレントの高橋みなみ（34）が3日、4月から洗足学園音楽大学（神奈川県川崎市）の客員教授に就任することを報告した。
【写真】桜の花と共に…新たなチャレンジを発表した高橋みなみ
高橋は自身のSNSに「ご報告です」と書き出すと、「洗足学園音楽大学の客員教授として4月から関わらせていただくことになりました」と報告。「自分の経験が、これからの時代にチャレンジする学生の皆さんの何かヒントになるならばこれほど嬉しい事はありません！」と意欲をみなぎらせた。
続けて「学生の皆さんと『共に』考え学ばせていただきたいと思っています！頑張るぞー」とつづった。
同大学は「これまでの活動を通じて培われた高い表現力、的確なコミュニケーション力、そして人と人をつなぐ力が、これからの時代を担う学生にとって重要な学びにつながると考えたため高橋氏を客員教授として招聘いたしました」と就任の経緯を説明した。今後は学生にアンケートを実施し、その声を反映させながら、講義やワークショップの内容を構成していく予定という。
高橋は1991年4月8日生まれ、東京都出身。AB型。アイドルグループ・AKB48の第1期生で、元総監督。小嶋陽菜、峯岸みなみとともに3人組ユニット・ノースリーブスを結成。2016年4月、AKB48を卒業して以降も、多方面で才能を発揮している。愛称は“たかみな”。
