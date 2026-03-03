NHK『うたコン』震災15年特集、ゆず「幾重」初披露 櫻坂46、ハンバート ハンバート、新浜レオンらも登場
NHKの音楽番組『うたコン』の3月10日放送回（後7：57〜）は「震災15年 明日へ届ける歌」と題し、東日本大震災の発生から15年、被災地に思いを寄せ、未来への希望を込めた楽曲を特集する。
【写真】豪華…！3月10日放送 NHK『うたコン』出演者
番組では、連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌で、幅広い世代から人気を集めるハンバート ハンバートの「笑ったり転んだり」を、『ばけばけ』の舞台となった島根県松江市での公演の模様から特別に放送。さらに、同じく連続テレビ小説『ごちそうさん』の主題歌で、今もエールソングの名曲として愛される「雨のち晴レルヤ」をゆずが披露する。
そして、放送翌日3月11日は東日本大震災の発生から15年となることから、被災地への思いを胸に、千昌夫が「北国の春」、天童よしみが「人生一路」、秋川雅史と夏川りみが「あすという日が」、さらに「上を向いて歩こう」を若者たちの合唱とともに披露する。
ゆずは、昨年の秋にNHK仙台放送局から「東日本大震災の経験を未来へつないでほしい」というオファーを受けて作った震災伝承ソング「幾重」を初パフォーマンスする。
そのほか、櫻坂46、天童よしみ、新浜レオンも最新曲をパフォーマンスする。
■放送予定
3月10日（火） 午後7：57〜午後8：42 ＜NHK総合＞
■曲目
「笑ったり転んだり」 ハンバート ハンバート
「雨のち晴レルヤ」ゆず
「北国の春」千昌夫
「人生一路」天童よしみ
「あすという日が」秋川雅史・夏川りみ
「上を向いて歩こう」秋川雅史・櫻坂46・千昌夫・天童よしみ・夏川りみ・新浜レオン
「幾重」ゆず
「言い訳ナイナー」新浜レオン／ダンス：櫻坂46
「旅路」天童よしみ
「The growing up train」櫻坂46
