朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１９回大会に向けたオーディションの様子が２日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、朝倉が「昔、俺と喧嘩したことがある」という男が登場し、騒然となった。

朝倉の中学時代の先輩である人気選手、せーやのツレとして登場した大浦工。「自分もちょっと貢献できたらと思ってきた」と明かした。せーやとシェンロンが大もめとなる中、大浦はダイスケと一触即発に。ダイスケに掴みかかられたが、逆にタックルで押し倒しパワーを発揮。そこで朝倉から「吉田くんの相棒で昔、俺と喧嘩したことあるっすね。俺が中学の時に家まで来て」と明かした。大浦は「吉田に喧嘩強いヤツ誰がおる？って聞いたら、未来が強いっていわれてたんで喧嘩売りにいきました」と、当時を振り返った。その後、朝倉がせーやとシェンロン、大浦とダイスケの対戦を決定した。

ＶＴＲでは「朝倉未来を奇襲した。豊橋のクレイジーボーイ」として紹介され、朝倉との喧嘩については「ただがむしゃらに殴り合って、途中で警察がきて、結局決着つかず」と明かされた。