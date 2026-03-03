株式会社ファミリーマートは３日、昨年の日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）プロテストでトップ合格を果たした伊藤愛華（１８）＝明治安田＝と１日付でスポンサーシップ契約を締結したと発表した。

同社は「伊藤選手の『ゴルフを通じて多くの方々に元気と感動を届けたい』という想いや、常に挑戦し続ける姿勢に強く共感し、今回の契約締結にいたりました」と経緯を説明。「ファミリーマートは、日本一、そして世界の舞台での活躍を目指して挑戦を続ける伊藤選手を全力で応援してまいります」とした。

今後、伊藤は「ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ」のロゴが入ったキャップを着用し、今季国内女子ツアーに参戦する。

伊藤はリリースを通じて「このたび、ファミリーマートさまとスポンサー契約を締結させていただくこととなりました。ファミリーマートさまは、全国の皆さまの日常に寄り添い、地域を大切にされている企業です。そのような素晴らしい企業に応援していただき心強く感じております。私は３月５日に埼玉栄高等学校を卒業し、これからプロゴルファーとして新たなスタートを切ります。プロとして歩んでいくこの節目に、このようなご縁をいただけましたことに感謝し、ファミリーマートさまとともに、ルーキーイヤーでの初優勝を目指して全力で頑張ります」とコメントした。

伊藤は国内女子ツアーの出場権をかけた最終予選会で１６位に入り、今季ツアー前半戦の出場権を獲得している。