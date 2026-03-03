女優橋本環奈（26）が主演するフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（月曜午後9時）第8話が2日放送され、世帯平均視聴率（関東地区）が5・0％だったことが3日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は2・9％。

第1話は世帯8・1％、個人5・0％。第2話は世帯6・1％、個人3・6％。第3話は世帯6・1％、個人3・6％。第4話は世帯6・0％、個人3・8％。第5話は世帯5・0％、個人2・9％。第6話は世帯5・8％、個人3・6％。第7話は世帯5・3％、個人3・2％

橋本は「月9」初主演。同作は、実在する女性医師の半生を基にしたオリジナルストーリーで、高校を退学した元“ヤンキー娘”田上湖音波（橋本）が親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となり、患者に真摯（しんし）に寄り添いながら医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント作品。持ち前の義理人情であらゆる理不尽に真っ向からぶつかる姿を描く。向井理、宮世琉弥、吉田鋼太郎らも出演。主題歌はAdo「エンゼルシーク」。

第8話は湖音波（橋本環奈）は、緊急性があったとはいえ独断で塩沢菜摘（濱田マリ）の手術を行ったうえ、その件をとがめた鷹山（大谷亮平）に暴言を吐いたことで、中田（向井理）から無期限の謹慎を言い渡される。

謹慎中にもかかわらずゲームセンターやスナックで時間を潰す湖音波のもとに、麗奈（内田理央）から翌日の定期検診についての電話が。「マブダチのためなら謹慎なんてクソくらえ」と、検診は自分が担当すると言い張る湖音波。

翌日、何食わぬ顔で病院を訪れた湖音波だったが院内からつまみ出され、大友（音尾琢真）が麗奈を診ることに。検診の結果、２年前に患っていた頭蓋咽頭腫の再発は見られずホッとする麗奈。と、そこに看護師に変装した湖音波が忍び込んで来るが、すぐに見つかり中田から呼び出されてしまう…。

検診を終えた麗奈と湖音波は、今は亡き親友・真理愛（平祐奈）の誕生日を祝う恒例行事を行っていた。高校１年生当時、ひょんなことから意気投合しマブダチになったことを思い出しながら、真理愛が生きていたらどんな仕事をしていたのか想像して盛り上がる2人。その帰り道、麗奈が突然頭の痛みを訴える。

緊急検査の結果、麗奈の脳には頭蓋咽頭腫とは別に、動脈瘤が見つかった。しかし麗奈は息子の丈太郎（原川昊大）との約束のため、開頭手術ではなく、入院期間が短く回復が早いカテーテル手術にして欲しいと申し出る。真理愛のように亡くなる子を出さないために決意して医師になったのに、肝心のマブダチが倒れた時に謹慎中だなんて…悔しさを噛みしめる湖音波は、麗奈の手術を行うため、改めて謹慎を解いてほしいと中田に頭を下げるが、中田は首を縦に振らず…。