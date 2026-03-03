２日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「夫に間違いありません」では、紗春（桜井ユキ）に児童虐待の可能性があり、聖子（松下奈緒）が児童相談所に通報。一方、聖子のもとにも警察がやってくる…というヒリヒリの展開になっている。

聖子は紗春へ、夫の一樹（安田顕）がもし捕まれば、紗春が失踪直前の夫と一緒にいたことも話すだろうと話し「保険金が手に入っても。捕まったら全部終わりでしょ？」と脅す。そして、自身の弟が天童（宮沢氷魚）に騙されたことを告げ、紗春も天童と手を組むのは考えた方がいい、などと忠告する。そして「これ以上嗅ぎ回らないと約束してくれたら、私も紗春さんが何をしたか知らないフリをする」と約束。紗春は「もし約束を破ったら今度こそ何をするかわかんないから」と言う。

その後、聖子の夫・一樹（安田顕）は寂しさのあまり、自宅の前までやってきてしまい、娘と鉢合わせ。娘はまだ幼いことから幽霊だと思い込んでいるが、それを聞いた兄の栄大は、このことは絶対に母・聖子には言うなと口止めする。

一方、紗春の娘の背中には、大きな火傷の痕があり、紗春には児童虐待の疑いがかかる。

もらう資格のない保険金をもらったままにしている聖子、ホステスを殺してしまった一樹、週刊誌記者の天童も四枚舌でウソをつきまくり。まともな人間は息子の栄大ぐらいという展開になってきた。

ネットでは、今後聖子と紗春が手を組んで、一樹を殺して、紗春が「夫に間違いありません」と言って保険金をもらえば丸く収まるの意見が殺到。「早いとこ聖子さんと紗春さんには一樹を始末してもらって、そのい対を紗春さんが夫に間違い有りませんと言って、お互い様〜ってことで全て終わりにして欲しい」「聖子さんと紗春さんで一樹をアレしてアレされた一樹が発見され、夫に間違いありませんと紗春さんが言って完」などの考察が後を絶たなかった。