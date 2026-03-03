飯島直子（2024年3月撮影）

女優飯島直子が2日、インスタグラムを更新。58歳の誕生日を迎えたことを報告しつつ、歌手工藤静香とのツーショットを公開した。

飯島は「こんにちは　こちら　昼寝にはぴったりのくもり空　あちらこちらに早咲き桜が咲きはじめ　春は　もうすぐそこにと感じますね　アワアワとしていたら　あっという間に日が過ぎてしまいました　みんな元気？　寒暖差ハゲしい　この時期、インフルエンザも流行ってるので十分に気をつけてね　おねがいね」と書き出した。

そして2月29日生まれの飯島は「わたしごとで　たいへん恐縮ですが　一昨日だか昨日だか、うるう年なのでよく分かりませんが　元気にまた一つ年齢を重ねられたこと　感謝しかありません　たくさんのメッセージ本当にありがとう　インスグラムをはじめて三年　こうやって、ここでみんなと繋がれ本当に幸せです　本当に本当にいつもありがとう　感謝感謝です」などと感謝の思いを記述。「ここ数日の写真を載せておくね」として、工藤とほほをぴったり寄せ合ったツーショットのほか、タレント中山秀征と並んだ写真などをアップした。

この投稿に対し、誕生日への祝福の声が多数寄せられたほか「いくつになっても相変わらず可愛い直ちゃんは憧れの人」「いくつになっても若くて綺麗な直ちゃん」「本当に綺麗で可愛くて大好きすぎます」「実年齢より、10以上若く見えるなおちゃん　羨ましいです　若さと美しさの秘訣　教えて頂きたいです」などと、その美貌と若さなどへのさまざまな称賛のコメントが集まっている。