ÆüËÜºÇÆîÃ¼¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ø¤Ï¤¤¤à¤ë¤Ö¤·¡Ù¤Ë¡¢ºÇ¾å°ÌµÒ¼¼¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥×¡¼¥ë¥ô¥£¥é¡×ÃÂÀ¸
¤Ï¤¤¤à¤ë¤Ö¤·¤Ï2026Ç¯7·î15Æü¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊºÇ¾å°ÌµÒ¼¼¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥×¡¼¥ë¥ô¥£¥é¡×¤ò8¼¼¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï2·î26Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥×¡¼¥ë¥ô¥£¥é¡¡µÒ¼¼¤«¤éÄ¯¤á¤ëÀ¾É½Åç(¥¤¥á¡¼¥¸)
¡Ö¤Ï¤¤¤à¤ë¤Ö¤·¡×¤Ï¡¢²ÆìËÜÅç¤«¤éÆîÀ¾¤Ø400km¤Ë¤¢¤ëÈ¬½Å»³½ôÅç¤ÎÃæ¿´¡¦¾®ÉÍÅç¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤ÎÀ±¶õÊÝ¸î¶è¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿À¾É½ÀÐ³À¹ñÎ©¸ø±àÆâ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡£
¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥×¡¼¥ë¥ô¥£¥é¡¡Ä»â×(¥¤¥á¡¼¥¸)
¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥×¡¼¥ë¥ô¥£¥é¡×¤Ï¡¢À¤³¦¼«Á³°ä»º¤Ç¤¢¤ëÀ¾É½Åç¤òÀµÌÌ¤ËË¾¤à¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÉýÌó10m¤ÎÂç¤¤ÊÁë¤«¤é¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê·Ê´Ñ¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£1¼¼3Ì¾Äê°÷¤À¤¬¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë2¼¼¤Ï¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÇºÇÂç6Ì¾¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£»°À¤Âå¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤ä¥°¥ë¡¼¥×ÍøÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
µÒ¼¼¤Ï120Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÀìÍÌÌÀÑ¤òÍ¤·¡¢¼«Á³ÁÇºà¤Î²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¥Æ¥é¥¹¤Ë¤ÏÎäµÑ¡¦¾º²¹µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥×¡¼¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÚºßÃæ¤Ï¡¢ÀìÇ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¢µÒ¼¼Æâ¥ß¥Ë¥Ð¡¼¤ÎÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
µÒ¼¼ÆâÁõ(¥¤¥á¡¼¥¸)
´õË¾¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ³À¶õ¹Á¤«¤éÍ·Í÷¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ä¡¢ÀÐ³À¹Á¤«¤é¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¯¥ë¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¢¥¯¥»¥¹(¥¤¥á¡¼¥¸¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó)
³«¶È¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯7·î15Æü¡Á2027Ç¯1·î16Æü¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊ¬¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¿·µÒ¼¼¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥×¥é¥ó¡×¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£Æ±¥×¥é¥ó¤Ï2Çñ°Ê¾å¤Î½ÉÇñ¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£(¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ü¥È¥ë)¡¢1Éô²°¤¢¤¿¤ê2Ëü±ßÊ¬¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉÕÍ¿¡¢16»þ¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥¤¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È³ÎÌó¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿·»ÜÀß¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢0¡Á6ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬Å·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤º°ÂÁ´¤ËÍ·¤Ù¤ë»ÜÀß¤Ç¡¢Ä´Æý¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¼øÆý¼¼¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
ÎÐË¤«¤Ê¾®ÉÍÅç¤Î·Ê¿§¤òË¾¤à¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥¸¥à¼Ò¤ÎºÇ¿·¥Þ¥·¥ó¤ò´°È÷¡£¡Ö¿·¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä«¾Æ¤±¤«¤éËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤Þ¤Ç¡¢È¬½Å»³½ôÅç¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
À¾É½Åç¤ËÄÀ¤àÍ¼ÍÛ
¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥×¡¼¥ë¥ô¥£¥é¡¡µÒ¼¼¤«¤éÄ¯¤á¤ëÀ¾É½Åç(¥¤¥á¡¼¥¸)
¡Ö¤Ï¤¤¤à¤ë¤Ö¤·¡×¤Ï¡¢²ÆìËÜÅç¤«¤éÆîÀ¾¤Ø400km¤Ë¤¢¤ëÈ¬½Å»³½ôÅç¤ÎÃæ¿´¡¦¾®ÉÍÅç¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤ÎÀ±¶õÊÝ¸î¶è¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿À¾É½ÀÐ³À¹ñÎ©¸ø±àÆâ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡£
¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥×¡¼¥ë¥ô¥£¥é¡×¤Ï¡¢À¤³¦¼«Á³°ä»º¤Ç¤¢¤ëÀ¾É½Åç¤òÀµÌÌ¤ËË¾¤à¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÉýÌó10m¤ÎÂç¤¤ÊÁë¤«¤é¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê·Ê´Ñ¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£1¼¼3Ì¾Äê°÷¤À¤¬¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë2¼¼¤Ï¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÇºÇÂç6Ì¾¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£»°À¤Âå¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤ä¥°¥ë¡¼¥×ÍøÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
µÒ¼¼¤Ï120Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÀìÍÌÌÀÑ¤òÍ¤·¡¢¼«Á³ÁÇºà¤Î²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¥Æ¥é¥¹¤Ë¤ÏÎäµÑ¡¦¾º²¹µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥×¡¼¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÚºßÃæ¤Ï¡¢ÀìÇ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¢µÒ¼¼Æâ¥ß¥Ë¥Ð¡¼¤ÎÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
µÒ¼¼ÆâÁõ(¥¤¥á¡¼¥¸)
´õË¾¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ³À¶õ¹Á¤«¤éÍ·Í÷¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ä¡¢ÀÐ³À¹Á¤«¤é¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¯¥ë¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¢¥¯¥»¥¹(¥¤¥á¡¼¥¸¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó)
³«¶È¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯7·î15Æü¡Á2027Ç¯1·î16Æü¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊ¬¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¿·µÒ¼¼¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥×¥é¥ó¡×¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£Æ±¥×¥é¥ó¤Ï2Çñ°Ê¾å¤Î½ÉÇñ¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£(¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ü¥È¥ë)¡¢1Éô²°¤¢¤¿¤ê2Ëü±ßÊ¬¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉÕÍ¿¡¢16»þ¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥¤¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È³ÎÌó¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¥¹¥Æ¥¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿·»ÜÀß¤âÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢0¡Á6ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬Å·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤º°ÂÁ´¤ËÍ·¤Ù¤ë»ÜÀß¤Ç¡¢Ä´Æý¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¼øÆý¼¼¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
ÎÐË¤«¤Ê¾®ÉÍÅç¤Î·Ê¿§¤òË¾¤à¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥¸¥à¼Ò¤ÎºÇ¿·¥Þ¥·¥ó¤ò´°È÷¡£¡Ö¿·¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä«¾Æ¤±¤«¤éËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤Þ¤Ç¡¢È¬½Å»³½ôÅç¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
À¾É½Åç¤ËÄÀ¤àÍ¼ÍÛ