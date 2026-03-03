乃木坂46川崎桜1st写真集、誕生日お祝い企画発表 プリンセス姿で撮り下ろし【エチュード】
【モデルプレス＝2026/03/03】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）。このたび、川崎が4月17日に23歳の誕生日を迎えることを記念して、新潮社からお誕生日お祝い企画が発表された。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中大胆披露
3月16日までにオンラインストア「新潮ショップ」から『エチュード』を購入した人限定で、「◆23歳のお誕生日“当日”に届く、さくたんからの愛のメッセージカード◆」（※「◆」は正式には「ハートマーク」）が封入された写真集が届く。「ファンの方々と一緒にお祝いしている気持ちになりたい」と、川崎の誕生日「当日」となる4月17日に購入者の元に届くようになっている。
「◆23歳のお誕生日“当日”に届く、さくたんからの愛のメッセージカード◆」の写真は、この企画のためにプリンセス姿で撮り下ろしている貴重な1枚。カードの裏には23歳の誕生日を目の前にした川崎が書いたメッセージがプリントされている。数量限定で、なくなり次第予約終了となる。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆川崎桜、プリンセス姿で撮り下ろし
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
