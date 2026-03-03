ゼンハイザー最終決算セール。HD 800sやMomentum True Wireless 4が今年度最安に
ゼンハイザー 開放型ヘッドフォン「HD 800s」
Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザー80周年の今年度を締めくくる、最終決算セールを開始した。
開放型ヘッドフォン「HD 800s」、完全ワイヤレスイヤフォン「Momentum True Wireless 4」「Sports True Wireless」、開放型イヤフォン「Accentum Open」は、今年度最安の価格で販売する。
ゼンハイザー 完全ワイヤレスイヤフォン「Momentum True Wireless 4」
対象店舗は、Amazon、楽天市場、ゼンハイザー公式サイト。ディスカウント率は各販売店により異なる場合がある。またセール中の商品は、価格変更・売り切れになる場合もある。
対象製品と想定割引率は、以下の通り。ACCENTUM Open Black(OTW1 Black) -36% ACCENTUM Open Cream(OTW1 Cream) -36% ACCENTUM True Wireless Black(ATW1 Black) -51% ACCENTUM True Wireless White(ATW1 White) -51% ACCENTUM Wireless Black(ACAEBT Black) -45% ACCENTUM Wireless White(ACAEBT White) -45% ACCETNUM Wireless+BTD600 -51% ACCENTUM Plus Wireless Black(ACPAEBT Black) -46% ACCENTUM Plus Wireless White(ACPAEBT White) -46% MTW4 Black Graphite -39% MTW4 White Silver -39% MTW4 Gold -39% MTW4 + BTD700 -45% M4AEBT Black -40% M4AEBT White -40% M4AEBT Graphite -40% M4AEBT Brown -40% MOMENTUM4 Wireless + BTD 700 -43% CX 80S -33% IE 200 -41% HD 560S -40% HD 620S+HD 500BAM -25% HD 800S -23% HDB630 -10% Sport True Wireless -54% ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください