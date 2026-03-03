【新興国通貨】1992年以来の元高円安＝中国人民元



中国人民銀行による対ドル基準値のドル安元高設定と、ドル円などでの円売りを受けて、人民元円は22.880円を付けた。直近高値を更新し、1992年以来の高値圏。

ドル人民元はリスク警戒のドル買いを受けて昨日海外市場で6.9116元を付けたが、朝の中国人民銀行の動きを受けて6.8763元まで下げる展開。その後ドル買いが少し入り。6.8848元を付けている。

ドルオフショア人民元（USDCNH)は昨日海外市場で6.9133元まで上昇。少し調整が入り、6.8950元前後で中国人民銀行の対ドル基準値が示され、一気に6.8751元を付けた。その後6.8850元前後まで反発。



CNYJPY 22.844 USDCNY 6.8824 USDCNH 6.88/09

