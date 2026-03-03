テクニカルポイント ドル円　2月8日の高値が目先のポイント

158.29　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.42　エンベロープ1%上限（10日間）
157.26　現値
155.88　一目均衡表・転換線
155.86　10日移動平均
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.72　一目均衡表・雲（下限）
155.33　100日移動平均
155.30　21日移動平均
154.93　一目均衡表・基準線
154.30　エンベロープ1%下限（10日間）
152.30　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.21　200日移動平均

2月8日につけた157.76が目先のポイント。超えるとボリンジャーバンド2シグマ上限の158.29を意識か