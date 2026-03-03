テクニカルポイント ドル円 2月8日の高値が目先のポイント
テクニカルポイント ドル円 2月8日の高値が目先のポイント
158.29 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.42 エンベロープ1%上限（10日間）
157.26 現値
155.88 一目均衡表・転換線
155.86 10日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.72 一目均衡表・雲（下限）
155.33 100日移動平均
155.30 21日移動平均
154.93 一目均衡表・基準線
154.30 エンベロープ1%下限（10日間）
152.30 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.21 200日移動平均
2月8日につけた157.76が目先のポイント。超えるとボリンジャーバンド2シグマ上限の158.29を意識か
158.29 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.42 エンベロープ1%上限（10日間）
157.26 現値
155.88 一目均衡表・転換線
155.86 10日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.72 一目均衡表・雲（下限）
155.33 100日移動平均
155.30 21日移動平均
154.93 一目均衡表・基準線
154.30 エンベロープ1%下限（10日間）
152.30 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.21 200日移動平均
2月8日につけた157.76が目先のポイント。超えるとボリンジャーバンド2シグマ上限の158.29を意識か