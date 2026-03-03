テクニカルポイント ドル円 2月8日の高値が目先のポイント テクニカルポイント ドル円 2月8日の高値が目先のポイント

テクニカルポイント ドル円 2月8日の高値が目先のポイント



158.29 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

157.42 エンベロープ1%上限（10日間）

157.26 現値

155.88 一目均衡表・転換線

155.86 10日移動平均

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.72 一目均衡表・雲（下限）

155.33 100日移動平均

155.30 21日移動平均

154.93 一目均衡表・基準線

154.30 エンベロープ1%下限（10日間）

152.30 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

151.21 200日移動平均



2月8日につけた157.76が目先のポイント。超えるとボリンジャーバンド2シグマ上限の158.29を意識か

