子どもから奪い取ってまでシールが欲しい!? ママ友の暴走を止めたのは…【シールブームに振り回されて Vol.5】
■これまでのあらすじ
流行りのシールをめぐって非常識な行動に出る亜紀を、妻はどうにも理解できなかった。それから妻は亜紀と距離を置くようにしていたが、ある日、シールの入荷情報を聞いて向かった先で偶然亜紀を見かける。そこで目撃した亜紀の身勝手すぎる行動とは…!?
シールの入荷情報が流れてきたグループに亜紀さんは入っていません。ですから、自分で情報を仕入れてやって来たのでしょう。その情報網に驚いたのも束の間…。
注意されても「トイレに行っていただけ」と平然と嘘をつき、店員と揉めだす亜紀さん。子どものためにシールを買いに来たんだよね？ どうしてそこまでするの…？
さらに、亜紀さんはよその子どもの手からシールを奪い取ったのです。
これは…あまりにも非常識すぎる。亜紀さんの行動に人として引いていたら、運の悪いことに亜紀さんと目が合ってしまいました。
案の定「私の分も買ってくれる？」と頼まれましたが…、買うわけないでしょう。もう黙っていられません！
「いい加減にしてください」と口論になりかけたとき、声をかけてきた男性がいて…。
※この漫画は実話を元に編集しています
イラスト:ニタヨメ
(ウーマンエキサイト編集部)