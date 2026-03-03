■これまでのあらすじ

流行りのシールをめぐって非常識な行動に出る亜紀を、妻はどうにも理解できなかった。それから妻は亜紀と距離を置くようにしていたが、ある日、シールの入荷情報を聞いて向かった先で偶然亜紀を見かける。そこで目撃した亜紀の身勝手すぎる行動とは…!?

シールの入荷情報が流れてきたグループに亜紀さんは入っていません。ですから、自分で情報を仕入れてやって来たのでしょう。その情報網に驚いたのも束の間…。

亜紀さんはずんずん先頭まで進んでいき、しれっと列に割り込んだのです。注意されても「トイレに行っていただけ」と平然と嘘をつき、店員と揉めだす亜紀さん。子どものためにシールを買いに来たんだよね？ どうしてそこまでするの…？さらに、亜紀さんはよその子どもの手からシールを奪い取ったのです。これは…あまりにも非常識すぎる。亜紀さんの行動に人として引いていたら、運の悪いことに亜紀さんと目が合ってしまいました。案の定「私の分も買ってくれる？」と頼まれましたが…、買うわけないでしょう。もう黙っていられません！「いい加減にしてください」と口論になりかけたとき、声をかけてきた男性がいて…。

※この漫画は実話を元に編集しています

