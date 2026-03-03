【なんでも鑑定団】豪華なひな飾りに“超ド級値” FRUITS ZIPPER・月足天音登場
3日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、旧家の蔵に眠っていた豪華な雛飾りが登場する。
【写真＆動画】豪華！ド級値がついたひな飾り
3月3日の雛祭りにピッタリな豪華雛飾りが登場。宮城県で屋敷が登録有形文化財に登録されている程の旧家に伝わる物で、長年蔵にしまってあった。
5年前、詳しい人に調べてもらうと「地元のお城から出た物ではないか」と言われて驚いたもので、“ド級値”がつく。番組では、FRUITS ZIPPER・月足天音が登場する。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】月足天音(FRUITS ZIPPER)
【出張鑑定】第21回リベンジ鑑定大会
【出張リポーター】平子祐希
【出張ゲストコメンテーター】川村エミコ
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
林直輝（「日本人形文化研究所」所長）
萩原嘉信（きもの「紺文」代表取締役社長）
川上紳一（岐阜聖徳学園大学教授）
