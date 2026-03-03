アメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬が続く中、国会ではイラン攻撃について日本政府が立場を表明するよう、野党側が追及しています。中継です。

野党側は、ロシアのウクライナ侵攻を「国際法違反」とした日本政府の判断を引き合いに、今回のアメリカとイスラエルによる軍事行動についても「法的評価をすべきだ」と迫りました。

中道改革連合 西村副代表

「（2022年のウクライナ侵攻では）日本政府は“国際法の深刻な違反”だというふうに非難声明を発出しておられます。このとき我が国は詳細な事実関係を十分に把握する立場にあったのか、詳細な情報を持ち合わせていたのか、お答えいただきたいと思います」

高市首相

「当時、日本政府として有していた情報から総合的に判断を行ったものと聞いております」

中道改革連合 西村副代表

「2022年は（法的評価を）できて、今回はできないというのは、私はやっぱりダブルスタンダードではないかというふうに思っております」

また、中道改革連合の落合議員はイラン情勢緊迫化により、電気・ガス料金への影響に関して高市首相に質問しました。

高市首相は、料金について、「ただちに上昇することはない。支援延長を判断する段階にない」と述べる一方で、影響が長期化した場合の補正予算編成の可能性に言及しました。

野党側は、イラン情勢をめぐる集中審議も求めていて、今後、与野党の攻防が激しさを増すことになります。