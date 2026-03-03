３日前引けの日経平均株価は前営業日比１３２９円９７銭安の５万６７２７円２７銭と大幅続落。前場のプライム市場の売買高概算は１４億２２０９万株、売買代金概算は４兆８２６３億円。値上がり銘柄数は１３０、対して値下がり銘柄数は１４４２、変わらずは２３銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は朝方軟調にスタートしたが、前場中ごろから日経平均の下げが加速し波乱含みの急落となった。前引け時点で下げ幅は１３００円を上回り一気に５万６０００円台まで水準を切り下げた。米国などによるイランへの軍事攻撃が長引くとの見方もあり、中東情勢の緊迫化に伴うリスク回避の売り圧力が強い。原油市況の高騰が外国為替市場の円安と相まって、国内でコストプッシュ型のインフレが進むことへの警戒感も買い手控えムードを助長している。前場終了時の値下がり銘柄数は１４００を超え、プライム上場銘柄の９割に達した。



個別では売買代金トップのキオクシアホールディングス<285A.T>が売られたほか、アドバンテスト<6857.T>、ディスコ<6146.T>、東京エレクトロン<8035.T>なども安い。トヨタ自動車<7203.T>が大幅安、三菱重工業<7011.T>も売られた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>などメガバンクの下値模索も続く。住友ファーマ<4506.T>、東洋エンジニアリング<6330.T>が急落した。半面、ＪＸ金属<5016.T>が高く、古河電気工業<5801.T>も強さを発揮。レゾナック・ホールディングス<4004.T>、日東紡績<3110.T>が値を上げ、三菱商事<8058.T>も買い優勢。浜松ホトニクス<6965.T>は値上がり率トップに買われた。三菱ガス化学<4182.T>も大幅高。



