一人より誰かと。転居検討中の都内在住単身者の約半数が、「シェアハウスへの入居」を視野に

東京シェアハウスが運営する「東京シェアハウス」はこのほど、1年以内に引っ越しを検討中の都内在住の20代〜30代単身者を対象に「都内の20代〜30代単身者の住まいに対する価値観に関する調査」を実施しました。

■調査背景

春の引っ越しシーズンが本格化しています。物価高や資材高騰による家賃上昇が続くなか、都内で働く若手社会人の「住まい選び」の基準に、ある変化が起きています。

これまでは「家賃」などの経済条件を前提に、「最寄駅からの距離」「間取り・広さ」「バス・トイレ別」といった利便性やスペックが最優先される傾向にありました。

しかし、Z世代・ミレニアル世代を中心とする層では、働き方の多様化や所有に関する価値観の変化に伴い、住まいを単なる休息の場ではなく、「自己実現や体験価値を高めるための拠点」として捉え直す動きが見られます。

特に、初期費用や固定費についてどう考え、何に投資しようとしているのか、その「戦略的な選択」に注目が集まっています。

そこで実施された今回の調査。結果からは1年以内に引っ越しを検討中の都内在住の20代〜30代単身者が引っ越しを検討する理由や今後の住まいの選択肢としてのシェアハウスへの入居意向などが明らかになりました。

■引っ越し検討の最大の理由は「部屋の広さや設備をより良くしたい」

まず、「今回、引っ越しを検討し始めた最も大きな理由は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「部屋の広さや設備をより良くしたいため」で18.4%、2位が「結婚や同棲などライフステージの変化のため」で16.1%、3位が「就職や転勤など仕事の都合が変わるため」で15.7%という結果になりました。

この結果から、引っ越しを検討し始めた最大の理由は「部屋の広さや設備をより良くしたいため」であることがわかりました。

■浮いたお金は「貯蓄や資産運用」「趣味や旅行」に使いたい

次に、「仮に住居にかかる初期費用や毎月の固定費を抑えられた場合、浮いたお金を何に使いたいか」を尋ねる設問への回答では、1位が「将来のための貯蓄や資産運用」で37.7%、2位が「趣味や旅行などの体験やレジャー」で21.4%、3位が「美容やファッション」で10.9%という結果になりました。

この結果から、仮に住居にかかる初期費用や毎月の固定費を抑えられた場合、浮いたお金を主に「将来のための貯蓄や資産運用」や「趣味や旅行などの体験やレジャー」に使いたいと考えていることが判明しました。

■半数近くが「シェアハウスへの入居を視野に入れている」

また、「今後の住まい探しの選択肢としてシェアハウスへの入居を検討する可能性はあるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「全く検討するつもりはない」で34.7%、2位が「条件が合えば選択肢に入れる可能性がある」で26.8%、3位が「あまり検討するつもりはない」で18.8%、4位が「有力な選択肢の一つとして検討したい」で11.9%、5位が「第一志望として具体的に検討したい」で7.9%という結果になりました。

「全く検討するつもりはない」という回答が最多である一方、2位、4位、5位の各回答の比率を合計すると46.6%となり、この結果から、1年以内に引っ越しを検討中の都内在住の20代〜30代単身者の45%以上が、今後の住まい探しの選択肢として、シェアハウスへの入居を視野に入れていることがわかりました。

■検討理由は「浮いたお金を趣味や自己投資に回したい」

調査の最後、今後の住まい探しの選択肢としてシェアハウスを視野に入れている人を対象に「シェアハウスを検討候補に入れる理由」を尋ねる設問への回答では、1位が「初期費用や固定費を抑えて浮いたお金を趣味や自己投資に回したいから」で40.7%、2位が「一人暮らしでは住めないグレードの高い設備や広い空間を使いたいから」で33.3%、3位が「一人暮らしよりも防犯面や精神面での安心感が得られるから」で30.7%という結果になりました。

また、4位以降も回答比率20%を超える回答が複数並ぶ形となり、この結果から、シェアハウスを検討候補に入れる理由は、多岐にわたることが明らかになりました。

■まとめ

今回の調査から、1年以内に引っ越しを検討中の都内在住の20代〜30代単身者が、引っ越しを検討し始めた最大の理由は「部屋の広さや設備をより良くしたいため」であり、仮に住居にかかる初期費用や毎月の固定費を抑えられた場合、浮いたお金を主に「将来のための貯蓄や資産運用」や「趣味や旅行などの体験やレジャー」に使いたいと考えていることが明らかになりました。

また、1年以内に引っ越しを検討中の都内在住の20代〜30代単身者の45%以上が、今後の住まい探しの選択肢として、シェアハウスへの入居を視野に入れていることがわかりました。

なお、シェアハウスを検討候補に入れる理由のトップ3は、1位「初期費用や固定費を抑えて浮いたお金を趣味や自己投資に回したいから」、2位「一人暮らしでは住めないグレードの高い設備や広い空間を使いたいから」、3位「一人暮らしよりも防犯面や精神面での安心感が得られるから」であることが判明しました。

■調査概要

調査期間：2026年2月16日〜2月19日

調査方法：インターネット調査

調査対象：1年以内に引っ越しを検討中の都内在住の20代〜30代単身者

調査人数：496名

モニター提供元：RCリサーチデータ

（エボル）