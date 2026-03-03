白桃と桜の風味が広がる。スターバックスから「ひなまつり　フラペチーノ」がショートサイズで登場

スターバックス コーヒー ジャパンは2月27日より、「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」を発売します。

■白桃と桜の風味が楽しめる一杯

同商品は、ひなまつりをイメージした彩りと白桃の味わいが楽しめるフラペチーノで、ショートサイズでの用意となります。

SAKURAプロモーション第1弾で登場した「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」をベースに、香川の伝統的な祝い菓子であるおいりをイメージしたあられをトッピング。

あられは、桃・橙・緑の3色で、オリジナルで開発したもの。やさしい色合いと、ほんのり甘く軽やかな食感で、ひなまつりらしい華やかさを演出します。

カップの底には、ぷるんとした食感のミルクプリンと白桃ジュレを重ね、白桃の味わいのボディにはサクラソースを合わせています。飲み進めるごとに白桃と桜の風味が楽しめる味わいに仕立てました。

また、同日からはアールグレイの茶葉を使用して仕上げた「アールグレイ バスクチーズケーキ」（持ち帰り510円、店内利用520円）も発売します。

■商品概要

商品名：ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ

価格：持ち帰り：638円、店内利用：650円

販売期間：2026年2月27日〜 ※2月25日〜26日はStarbucks Rewards（スターバックス リワード）会員を対象に先行販売

取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

（フォルサ）