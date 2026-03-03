トレンドも着心地も妥協しない。PLST春夏新作で作るきれいめ通勤コーデ4選

まだまだ寒い日が続いているけれど、街を歩けば春の気配が漂い始めた今日この頃。そろそろ春本番に向けて、春服を購入しようと考えている人もいるのではないでしょうか？

ユニクロなどを展開するファーストリテイリンググループの、きちんとしていたい時の“毎日服”を提案するブランド「PLST（プラステ）」では、2026年春夏コレクションが続々と発売されています。新年度が始まれば後輩が増えたり、新たなステージへ挑戦したりと今と状況が変わる人も多いはず。そんな始まりの季節にまといたい、トレンド感もありながらきちんと見えする通勤コーデを4つ紹介します。

■商談など大事な時には洗練×余裕のあるスーツスタイル

一つ目のコーディネートは、商談や大事な打ち合わせなど、カチッと決めたい時に着用したいスーツスタイルです。ジャケットとパンツには、洗濯機で洗えてシワになりにくいイージーケア機能付きのPLSTで人気のシリーズをチョイス。ジャケット４型、パンツ3型、カラー4色の中から組み合わせ次第で印象の変化を楽しむことができますよ。

筆者が選んだのは今年の新色として登場したグレージュ。「トリアセブレンドダブルジャケット」は、ややコンパクトなサイズ感のダブルジャケットで、ウエストに少しシェイプが入っているためスタイルアップがかないます。

同じくグレージュカラーの「トリアセブレンド2タックワイドパンツ」は、ワイドながらも横に広がらず、すとんと落ちるシルエットの2タックワイドパンツ。センタープレスと高めのウエスト位置で脚長効果もありながら、クリーンな印象をプラスします。きちんと感があるのに、ウエスト部分は平ゴムが入っていて快適な着心地。会食がある時もこのパンツならお腹周りも快適に過ごせそう！

インナーには、一枚でもレイヤードでも着回せる「グロスジャージーレイヤードインナー（カフスコンビ）」を選びました。上品な微光沢と落ち感があるジャージー素材のインナーは、背中と袖部分にハリ感のあるタイプライター生地をドッキングしていて、シャツライクなデザインになっているんです。

ジャケットの袖からちらりと見えた時も、きちんと感を与えてくれますよ。

長めのラウンドヘムが気になるヒップまわりをカバーしてくれるので、一枚で着たりニットとのレイヤードスタイルにしたりと、オンでもオフでも着回しを楽しめます。

シンプルでどんなコーディネートに合わせやすい「フェイクレザーパイピングトートバッグ」は、レザー調のストラップが全体を引き締めて洗練された印象に。A4サイズのファイルやノートPCもすっぽりと収納できるサイズ感で、気分に合わせて手持ちと肩掛けで使い分けができます。内側にはマグネットボタン付きで開閉しやすく、中身が飛び出しにくいのもうれしいポイントです。

■一枚でサマになる華やかワンピースコーデ

二つ目のコーディネートは、エレガントに決めたいときにたった一枚で華やかさを演出するワンピーススタイルです。立体的なシルエットでエレガントな雰囲気を醸し出す「ホールガーメント®フレアニットワンピース」は、ウエスト部分がリブ編みになっており、腰の位置を高く見せるので着るだけで体のラインがきれいに見えます。

ストレッチが効いてきて圧迫感もなく、動きに合わせて体にフィットするので着心地も抜群！ さらに、うれしいことにマシンウォッシャブル機能があり、洗濯機で洗っても型崩れしにくく、お手入れが簡単なんです。

よりかっちり見せたい時や肌寒い日は、先ほどのジャケットと同じシリーズでワンピースと同系色の「トリアセブレンドカラーレスジャケット」を合わせるのがおすすめ。「トリアセブレンドカラーレスジャケット」も、ウエスト位置が高く見える位置にボタンがついていたり、シェイプが入っていたりするので、スタイルアップをかなえてくれますよ。

■コンパクトシルエットのニット×ボリュームスカートでラフなのに美スタイルに

3つ目は、PLSTで毎年人気のUV カット、接触冷感、マシンウォッシャブル機能付きとこれからの季節を快適に過ごせるニットを主役にしたコーディネートです。

「UVカットレーヨンブレンドメタルボタンカーディガン」は、すっきり見えるコンパクトなシルエットに華やかで上品なメタルボタンがアクセントのカーディガンです。さらっとした風合いで通気性も良く、羽織りやボタンを閉めてプルオーバーにするなど春夏に活躍すること間違いなし！

今年も豊富なカラーバリエーションが登場する中で、オフィス使いしやすいグレーカラーをチョイスしましたが、ミントグリーンやレッドなどの華やかなカラーをキーアイテムとして取り入れるのもおすすめです。

中に着用している「UVカットレーヨンブレンド2WAYネックタンクトップ」も同素材のもの。前と後ろでネックラインのデザインが違うので、その日のコーディネートによって選ぶことができますよ。

合わせた「ギャザーボリュームスカート」は、シルエットがとにかく美しい！ タックとギャザーを組み合わせたボリューム感のあるスカートは、動くたびにふわっときれいに広がります。両サイドにある大きめのポケットは、前向きについているので手を入れやすく、タックにより目立ちにくいデザインに。

柔らかい風合いのポリエステル素材を使っているので着心地は軽く、またウエストは総ゴム仕様なので、お腹周りも快適。さらに洗濯機で洗えるので、おうちで簡単にお手入れができます。

オフの日は、トライアングル型のフォルムがかわいい「トライアングルミニバッグ」を合わせれば、シンプルな装いのワンポイントとなりますよ。

■シャツワンピ風セットアップでリラクシーに

4つ目は、今季のトレンドであるシアーな素材を取り入れてこなれ感を演出したシャツワンピ風セットアップコーデです。

光沢とシボ感が特徴的な素材に、メタルボタンがきらりと目を惹く「シアーメタルボタンシャツ（ストライプ）」は、オーバーサイズでリラックス感がありながらも肩周りはフィットさせることで着ぶくれしにくいデザインに。裾を出して着用すれば、ヒップが隠れるラウンドヘムによってさりげなくスタイルをカバーします。

トップスとしてや羽織としてなど、きれいめからカジュアルまで着回し力抜群の一枚です。

合わせた同素材の「シアーボリュームフレアスカート」は、裾に向かってマチが入り、裾周りにボリューム感を持たせたスカートです。ウエスト周りは適度なゴム仕様によって履き心地が良く、縫い目に沿った大きめのポケットにはスマホもすっぽりと収まります。



裏地もついているので、下着が透けてしまう心配もなし。仕事後に友達やパートナーとご飯に行く日にきていきたいコーディネートです。

■トレンド感もコスパも重視しながら春夏のファッションを楽しんで

トレンド感も機能面も兼ね備え、コスパ最強のPLST。新しいことへの挑戦が始まる春に向けて、気分を高めるファッションアイテムを手に入れてみては？

（吉川夏澄）