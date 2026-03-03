¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¡Öwakemake¡×¤ËÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥³¥¹¥á¤¬ÅÐ¾ì
´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëK¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ä¥ó¥°¡×È¯¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Öwakemake¡Ê¥¦¥§¥¤¥¯¥á¥¤¥¯¡Ë¡×¤Ï2·î23Æü¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òQoo10¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3·î6Æü¤«¤é¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤äZOZOTOWN¡¢Amazon¤Ç¤âÈ¯Çä¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÆ±¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤«¤é¥ê¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥á¥¤¥¯¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡þ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
ÇöÉÕ¤¤ÇÌÓ·ê*¤ä¥·¥ß*¤ò°ìµ¤¤ËÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤·
¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥×¥ê²Ã¹©¸å¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÈ©*¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
wakemake
¡¦¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥¦¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¡Ê¥ß¥Ë¥Ö¥é¥·¡¦¥ß¥¥·¥ó¥°¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤¡Ë
30mL 4,050±ß
¢¨¥á¥¬³ä»þ 2,584±ß
2·î23Æü¡¡Qoo10¸ÂÄêÈ¯Çä
¸üÅÉ¤ê´¶¤Ê¤¯¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÅ»¤¦¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¥¤Î¤Ê¤¤¥·¡¼¥à¥ì¥¹È©*¤Ø¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£»ÅÍÍ¤Î¥ß¥Ë¥Ö¥é¥·¡õ¥ß¥¥·¥ó¥°¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¡£
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
#19¡¡¥Ý¡¼¥»¥ê¥ó
¥¯¥ê¥¢¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼
¡ô21N¡¡¥Ð¥Ë¥é
ÀµÅýÇÉ¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼
¡ô22N¡¡¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë
¼«Á³¤Ê¥½¥Õ¥È¥Ù¡¼¥¸¥å
¡þ¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¤·¤Ã¤«¤ê¿§¤Å¤¯ÌÀºÌ¹½À®¤È¥È¡¼¥óÊÌ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥ê¤Ç¡¢
ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È
wakemake
¡¦¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥½¥Õ¥È¥Ö¥é¡¼¥ê¥ó¥°¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×
14g¡¡3,135±ß
2·î23Æü¡¡Qoo10Àè¹ÔÈ¯Çä¡¿3·î6Æü¡¡Àµ¼°È¯Çä
¥Þ¥Ã¥È¤«¤é¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¡¢Â¿ÃÊ³¬¤ÎÌÀÅÙ¡¿ºÌÅÙ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ËÉÙ¤Ê¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£¹â¤¤Ì©ÃåÎÏ¤ÈÈ¯¿§¤ÇÌÜ¸µ¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
#08¡¡¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥³¡¼¥é¥ë¥Ö¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡ÊQoo10¸ÂÄêÈ¯Çä¡Ë
À¶Á¿´¶¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¥³¡¼¥é¥ë¤ÎQoo10¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤«¤é¡£
#28¡¡¥¹¥â¡¼¥¡¼¥Ï¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡ÊQoo10¸ÂÄêÈ¯Çä¡Ë
¥Ô¥ó¥¯¡Á¥°¥ì¡¼¤Î½Å¤ÍÅÉ¤ê¤Ç´ÊÃ±¤Ë±¢±Æ¤ò±é½Ð¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¾åÉÊ¤Ê¥¹¥â¡¼¥¡¼¥¢¥¤¤Î´°À®¡£
#29¡¡¥½¥¤¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¡¼¥ê¥ó¥°
²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë½À¤é¤«¤Ê¥¦¥©¡¼¥à¥È¡¼¥ó¡õ¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥È¡¼¥ó¤Î¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼¡£
¡þ¥Á¡¼¥¯
¼ê·Ú¤Ë¥·¥§¥¤¥¯¤·¤Æ»È¤¦#·ì¿§ÊäÀµ*¥Á¡¼¥¯
wakemake
¡¦¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥·¥§¥¤¥¥ó¥°¥Ö¥é¡¼¥Á¡¼¥¯¡×
4.0g¡¡1,800±ß
¢¨¥á¥¬³ä»þ 1,192±ß
2·î23Æü¡¡Qoo10¸ÂÄêÈ¯Çä
¿åÊ¬¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢´¥Áç¤òËÉ¤®¡¢À¡¤ó¤ÀÈ¯¿§¤ò¼Â¸½¤·¼ê·Ú¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥¯¡£
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
#8¡¡¥á¥ë¥í¡¼¥º
¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶*¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Û¤ó¤Î¤ê¹¤¬¤ë¥Ô¥ó¥¯
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
¡ô9¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥Ô¥ó¥¯
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿½À¤é¤«¤Ê¥â¡¼¥ô¥À¥¹¥È¥Ô¥ó¥¯
¡þ¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤«¤é¥Á¡¼¥¯¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Î¥ó¥¹¥¥Ã¥×¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥ì¥Ã¥È
wakemake
¡¦¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥½¥Õ¥È¥·¥¢¡¼¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×
6.4g¡¡3,120±ß
¢¨¥á¥¬³ä»þ¡¡1,832±ß
2·î23Æü¡¡Qoo10¸ÂÄêÈ¯Çä
¤¦¤ë¤Ã¤È¤·¤¿åºÎïÌÜ¸µ¤¬±é½Ð¤Ç¤¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ò¤Ñ¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯*¸«¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥é¡¼¡¢¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶*¤È¥Ä¥ä´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Á¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¥«¥é¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿
¤Õ¤ó¤ï¤ê·ì¿§´¶*¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
¡þ¥ê¥Ã¥×
¤×¤ë¤ó¤È¤¦¤ë¤ª¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¿åÊ¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢·Ú¤ä¤«àÆ©¤±¤Á¤å¤ë¥ê¥Ã¥×〞
wakemake
¡¦¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥¦¥©¡¼¥¿¥Õ¥ë¥°¥í¥¦¥Æ¥£¥ó¥È¡×
4.6g¡¡1,650±ß
2·î23Æü¡¡Qoo10Àè¹ÔÈ¯Çä¡¿3·î6Æü¡¡Àµ¼°È¯Çä
¿å¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ë¿°¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¤òÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë¥Æ¥£¥ó¥È¡£
¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤²÷Å¬¤ÊÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤Ç¡¢¤¯¤¹¤ß¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤ÊÈ¯¿§¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£½Å¤Í¤Æ¤â¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Æ©¤±´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÍýÁÛ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
#14¡¡¥¿¥Õ¥ì¥Ã¥É
¼«¿®¤ß¤Ê¤®¤ë¥¿¥Õ¤Ê¥³¡¼¥é¥ë¥ì¥Ã¥É
#15¡¡¥ì¥Ù¥ë¥Ô¥ó¥¯
¥ë¡¼¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¯¡¼¥ë¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼
¡þ¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯
¤È¤í¤±¤Æ¤Ê¤¸¤à¡¢´é¿§±Ç¤¨¤ë¡£¿´¤È¤¤á¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯
wakemake
¡¦¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥Ø¥ë¥·¡¼¥°¥í¥¦¥Ð¡¼¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×
3.5g¡¡1,650±ß
2·î23Æü¡¡Qoo10Àè¹ÔÈ¯Çä¡¿3·î6Æü¡¡Àµ¼°È¯Çä
ÅÉ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥¢¥¬¤ë¡£¤È¤¤á¤¤¬Áö¤ê½Ð¤¹¡£¥á¥¤¥¯¤Î³Ú¤·¤µ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ö#»ß¤Þ¤é¤Ì¥ê¥Ã¥×¡×¡£È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤È¯¿§¤È¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤Çº£¤Ã¤Ý¤¤¿°¤Ë¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê·ì¿§´¶*¤ò¤¸¤å¤ï¤ê¤ÈÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤·Ú¤ä¤«¤ÊÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤Ç¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤»ä¤ò³ð¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡ª#23¡¢#24¤Ï¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥Ø¥¢¥Ô¥óÉÕ¤¡¢#26¤ÏÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
#23¡¡¥Í¥¯¥¿¥ê¥ó
½Ï¤·¤¿Åí¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼
¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥Ø¥¢¥Ô¥óÉÕ¤
#24¡¡¥¹¥ê¡¼¥¯¥Ì¡¼¥É
¤Û¤ó¤Î¤ê¥â¡¼¥ô¤ÊÆ©¤±´¶¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼
¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥Ø¥¢¥Ô¥óÉÕ¤
#26¡¡¥ì¥¢¥Ù¡¼¥¸¥å
¥ì¥¢¤Ê¼Á´¶¤Î¥¯¥ê¥¢¤ÊÇ´Ëì¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼
¡öÆüËÜ¸ÂÄê¥«¥é¡¼
¡þ¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×
ÁÇ¤Î¿°¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤ë¡¢ÆüËÜÌ¤È¯Çä¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×
wakemake
¡¦¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥½¥Õ¥È¥Ö¥é¡¼¥ê¥ó¥°¥Ð¡¼¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×
3.5g¡¡1,650±ß
2·î23Æü¡¡Qoo10Àè¹ÔÈ¯Çä¡¿3·î6Æü¡¡Àµ¼°È¯Çä
¥Þ¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Õ¥ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤ï¤ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÅÉ¤ê¿´ÃÏ¡£¿°¤Ë¥¹¥Ã¤È¤Ê¤¸¤ó¤Ç¥¥á¤òÀ°¤¨¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë·ì¿§*¥Ö¥é¡¼¥ê¥Ã¥×¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤À¤±¤Î¥ê¥Ã¥×¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤¡£
¥Á¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Ð¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¿§Ì£¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¥á¥¤¥¯¾åµé¼Ô´é¤Ë¡ª
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
#21¡¡¥Á¥§¥¤¥¹
²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä·Ú¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼
#22¡¡¥¹¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ô¥ó¥¯
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥ß¥å¡¼¥È¥Ô¥ó¥¯¥«¥é¡¼
¡þ¥Ö¥é¥·
¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¤È¥Ö¥é¥·¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡ª ¡¡¸üÅÉ¤ê´¶¥¼¥í¥Ö¥é¥·
wakemake
¡¦¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¥ï¥¤¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥·¡×
2,145±ß
2·î23Æü¡¡Qoo10Àè¹ÔÈ¯Çä¡¿3·î6Æü¡¡Àµ¼°È¯Çä
½é¿´¼Ô¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥·¤Ë¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¤Îµ¡Ç½¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥Ã¤È¿¤Ð¤»¤Æ¶Ú»Ä¤ê¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¸üÅÉ¤ê´¶¤Î¤Ê¤¤Æ«´ïÈ©¤¬´°À®¡£Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËåºÎï¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤¬»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ¥á¥¤¥¯¥»¥Ã¥È
Qoo10¥á¥¬³ä¸ÂÄê¡ª¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥á¥¤¥¯¥»¥Ã¥È
wakemake
¡¦¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥á¥¤¥¯¥»¥Ã¥È¡×
¥á¥¬³ä¸ÂÄê¡¡4,650±ß
2·î23Æü¡¡Qoo10¸ÂÄêÈ¯Çä
¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¾¦ÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢Qoo10¥á¥¬³ä¸ÂÄê¤Î¥á¥¤¥¯¥»¥Ã¥È¡£¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥á¥¤¥¯¥»¥Ã¥È¡×¹ØÆþ¤Ç¸ÂÄê¥á¥¤¥¯¥Ý¡¼¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥¦¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
¡¦¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥óÀìÍÑ¡Ë¥ß¥Ë¥Ö¥é¥·
¡¦¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥óÀìÍÑ¡Ë¥ß¥¥·¥ó¥°¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥·¥§¥¤¥¥ó¥°¥Ö¥é¡¼¥Á¡¼¥¯
¡¦¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥Ø¥ë¥·¡¼¥°¥í¥¦¥Ð¡¼¥à¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯
¡¦¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥á¥¤¥¯¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë