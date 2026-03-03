¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥óÉ÷¡×¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë!? ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎµßÀ¤¼ç¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯³èÍÑ¥ì¥·¥Ô2Áª
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¡ª¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥óÉ÷ßÖ¤á¡×
¤ä¤»¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡£Ë°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¤ä¤»ÂÎ¼Á¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿©ºà¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÊØÄÌ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£Ä²Æâ´Ä¶¤¬²þÁ±¤µ¤ì¡¢Âå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¡ý¡ªÌ£ÉÕ¤±¼¡Âè¤Ç¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÔÀ¥±Ù»Ò¤µ¤ó
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£²ÈÄí¤Çºî¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤ÆËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥ì¥·¥Ô¤ÇÂç¿Íµ¤¡ª
Instagram @ichise_etsuko
±ÉÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
ËÒÌîÄ¾»Ò¤µ¤ó
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡£¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤±ÉÍÜ»ØÆ³¤¬¹¥É¾¡£
Instagram @naoko.makino.58
¢£¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥óÉ÷ßÖ¤á
¥Ñ¥¹¥¿¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Äã¥«¥íßÖ¤á
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Ê¥¢¥¯È´¤¤º¤ß¤Î¤â¤Î¡Ë¡¡¡Ä1Ëç(Ìó220g)¡ã¸ü¤ß¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ä
¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó ¡Ä1Ëç¡ã1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡ä
¡¦¶Ì¤Í¤® ¡Ä1/4¸Ä¡ã½ÄÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ä¡¡
¡¦£Á¡¡¡¡
¡¡ø¥Ð¥¿¡¼ ¡Ä10g
¡¡ø¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥× ¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¡ø¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦Ê´¥Á¡¼¥º ¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡Ú ºî¤êÊý ¡Û
1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤òÆþ¤ì¤ÆÌó3Ê¬¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¶Ì¤Í¤®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢[A]¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¤È¡¢¹¥¤ß¤Ç¥Ñ¥»¥ê¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤ò¤Õ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬117kcal/±öÊ¬1.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¢£¤·¤é¤¿¤¤Î¤¿¤é¥Þ¥èßÖ¤á
¤¿¤é¤³¡õ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬¤¢¤È¤ò°ú¤¯¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤°ìÉÊ
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤·¤é¤¿¤(¥¢¥¯È´¤¤º¤ß¤Î¤â¤Î)¡Ä¾®1ÂÞ(Ìó150g)¡ã4cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡ä
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä¾®1ËÜ(Ìó100g)¡ã4cmÄ¹¤µ¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ä
¡¦A
¡¡ø¤¿¤é¤³¤Î¤Û¤°¤·¿È ¡Ä1/2Ê¢Ê¬(Ìó40g)
¡¡ø¥Þ¥è¥Í¡¼¥º ¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡¡
¡Ú ºî¤êÊý ¡Û
1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤·¤é¤¿¤¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÆþ¤ì¤ÆÌó2Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£[A]¤ò²Ã¤¨¡¢¤¿¤é¤³¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬127kcal/±öÊ¬1.8g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¿§Ì£¤âÁ¯¤ä¤«¤Ç¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ï¿å¤±¤òÈ´¤¤¤Æ¤«¤éÄ´Íý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡´Æ½¤¡¿ËÒÌîÄ¾»Ò
»£±Æ¡¿Ê¡ÈøÈþÀã¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿singt
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»