「センセーショナル！」大会公式も称賛、北朝鮮女子MFが前半だけで圧巻のハット達成！「試合を完全に掌握」【女子アジア杯】
圧巻の決定力だ。
北朝鮮女子代表は現地３月３日、女子アジアカップのグループステージ初戦でウズベキスタンと対戦している。
開始６分に力強いシュートで先制点を挙げたMFミョン・ユジョンは、24分、41分にPKのキッカーを務め、いずれも成功。前半だけでハットトリックを達成した。
アジアカップの公式アカウントは「ミョン・ユジョンが大会初のハットトリックを達成」と速報。「朝鮮民主主義人民共和国が試合を完全に掌握」とし、「前半終了までにすべてを決めた。センセーショナル！」と伝えた。
優勝候補が後半もさらに得点を重ねるか。ウズベキスタンは意地を見せたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
