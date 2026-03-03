【App Store iPhoneゲームチャート】『東京リベンジャーズ UNLIMITED』1位に初登場（2/23〜3/1）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年2月23日〜3月1日）では、「無料ゲームチャート」1位に『東京リベンジャーズ UNLIMITED』が初登場、「有料ゲームチャート」1位には『Minecraft』がランクインし、前週に続き首位をキープした。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆100話を超える本ゲーム書き下ろしのキャラクターストーリーも収録
「無料ゲームチャート」1位の『東京リベンジャーズ UNLIMITED』は、テレビアニメ『東京リベンジャーズ』の物語を追体験できるメインストーリーや、100話を超える本ゲーム書き下ろしのキャラクターストーリーを、フルボイスとLive2Dモーションで楽しめるロールプレイングゲーム。アナザーストーリー『渋谷インフェルノ編』は原作者・和久井健氏が監修した、長編の完全書き下ろしストーリーとなっている。
劇中に登場するさまざまなチームごとに、Dragon Ash、Eve、CVLTE、れんがテーマソングを担当するなど、本作ならではのアプローチも面白い。
2位には『Order Crazy - 飲み物ソート 色とりパズル』がランクイン。続く3位には、新作の『【推しの子】Puzzle Star』が初登場した。
3位の『【推しの子】Puzzle Star』は、テレビアニメ『【推しの子】』初となる公式パズルゲーム。ブロックをつなげて消していくシンプルな操作に加え、キャラクターごとに異なるスキルや演出、オリジナル衣装の着せ替え要素も楽しめる。
8位には、自由度の高いスローライフが楽しめる生活シミュレーションゲーム『ハートピアスローライフ』がランクイン。自身のアバターとなる“主人公”の服は1000を超えるコーディネートから自分も服を選ぶことができるほか、ガーデニングや音楽、虫取り、料理などを他のユーザーたちと交流しながら楽しむことができる。今回の調査で初登場から8週連続のTOP10入りとなった（1位→1位→3位→2位→2位→2位→3位→8位）。
◆有料チャートでは、『スマスロスーパーブラックジャック』が初登場TOP3入り
一方、「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
2位には、新作の『スマスロスーパーブラックジャック』が初登場。3位には『Minecraft』と同様、根強い人気を誇る『スイカゲーム-Aladdin X』が続いた。
2位に初ランクインした『スマスロスーパーブラックジャック』は、人気の同名スマスロ機のスマホ向けゲームアプリ。ブラックジャック演出に加え、新しくルーレットやダーツといったカジノならではの演出を追加。花形ディーラーのリオをはじめ、リナ、ミントなどなじみのキャラクターたちや演出も忠実に再現している。
新作としては『スマスロスーパーブラックジャック』のほか、4位に『スマスロ 七つの魔剣が支配する』が初登場している。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
