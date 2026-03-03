LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKAZUHA（カズハ）が華麗に腹筋トレーニングを見せる動画が公開され、話題を集めている。

【動画】LE SSERAFIMカズハがハードな腹筋トレーニングをこなす！【動画・写真】ルセラカズハの美腹筋ショット集①②③

■LE SSERAFIMカズハ、人気ヨガインストラクターと腹筋トレーニング

美しい縦線が入った“11字腹筋”の持ち主として知られ、トレーニング動画を真似するファンも多いカズハ。最新のショート動画では、354万人のInstagramフォロワーを持つ40代のヨガインストラクター、ソン・ハヨンと一緒にジムでトレーニングに勤しんでいる。

カーキ色のショート丈トレーニングウェアを纏い、引き締まった腹筋をチラリと見せたカズハ。フロアに腰掛け、長い脚を開脚したり閉じたり、ハサミのように上下に動かしたり、左右に動かしたりとハードな動きが続くが、カズハは姿勢を全くぶらさずに、集中してメニューをこなしていく。

やっと全ての動きを超えると、「キツかった…」という気持ちを表すように苦笑いをするカズハ。プロのインストラクターであるハヨンにとっても相当負荷の高いメニューだったようで、完了してすぐに体を後ろに投げ出して寝転ぶ。カズハの驚異的な筋力と、日々トレーニングをこなすストイックさがうかがえる。

SNSでは「すごい滑らかな動き…」「これを3セットなんてえぐすぎる」「1セットでもきついよw」「バレエ出身なのがすぐわかる」「2人ともすごすぎ」「これがカズハの腹筋がきれいな理由…」「いつ見ても憧れる腹筋」「バキバキすぎる」と称賛の声が相次いでいる。

■写真：ルセラカズハの美腹筋ショット集

■動画：LE SSERAFIMカズハのトレーニング動画