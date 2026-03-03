生田斗真がNHK Eテレ『みいつけた！』で演じる“らくだしさん”の初キャラソングが放送決定！レキシこと池田貴史が書き下ろし

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

生田斗真が演じるNHK Eテレ『みいつけた！』の人気キャラクター“らくだしさん”が、番組エンディング曲を初めて担当。 新曲「ラクダ・カタブラ」の放送がスタートする。

■らくだしさんがキュートに歌って踊る！

「何もしないのがラクだし～」「休むのがラクだし～」が口ぐせのらくだしさんは、のんびりマイペースで無理をしない、番組史上“最強の癒やしキャラ”。行先を決めずに世界を旅しながら、様々な自分だけのたからものを引き出しに詰めて運んでいる。その優しい存在感は、子どもたちはもちろん、毎日がんばる親世代からも大きな支持を集めている。

そんならくだしさんが初めて歌う楽曲のタイトルが「ラクダ・カタブラ」。歌の中で繰り返される「ラクダ・カタブラ」という言葉は、まるでおまじないのように、疲れたときや悲しいときの気持ちをそっと“ラク”にしてくれる魔法のフレーズだ。「今日はちょっとひと休みしたいな」――そんな瞬間に寄り添ってくれる、癒やしあふれる1曲に仕上がった。

砂漠にたてられた居心地の良さそうなテントをバックに、らくだしさんがキュートに歌って踊る映像にも注目だ。

作詞作曲を手がけたのは、レキシこと池田貴史。｢ひみつのヒミコちゃん｣（2018年）以来、8年ぶりに『みいつけた！』のために楽曲を書き下ろした。思わず口ずさみたくなるポップで心地よいメロディと、優しさに満ちた歌詞に加え､「つれづれなるまま」「おくのほそみち」といった、レキシならではのユニークな言葉遊びも散りばめられている。

なお、新曲「ラクダ・カタブラ」は、2月に埼玉県熊谷市で行われた公開収録『みいつけた！ステージでショー～埼玉～』で客前初披露済み。当日は、生田演じるキャラクター（らくだしさん・わるだしさん）と増田梨沙（4代目スイちゃん）がスペシャルゲストとして登場、会場を大いに盛り上げた。

爆笑コントから番組の人気曲によるヒットステージまで、見どころ満載の内容で繰り広げられた公開収録の模様は、3月14日に16時15分より、45分のスペシャル番組として放送される。

■池田貴史（レキシ）コメント